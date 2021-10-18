بيتكوين تقترب من أعلى مستوى في 6 أشهر

تقترب عملة بيتكوين من أعلى مستوياتها في ستة أشهر تحسبًا لإدراج أول صناديق تداول بيتكوين المستندة إلى العقود الآجلة ETF في الولايات المتحدة، التي يأمل المستثمرون أن تعزز أحجام تداول العملات المشفرة.

وإذا لم تعترض لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC، فإن ProShares Bitcoin Strategy ETF يكمل فترة 75 يومًا منذ أن قدم مدير الصندوق الخطط. ويمكن أن يبدأ التداول يوم الثلاثاء.

ويمكن لمديري الصناديق الآخرين إدراج صناديق تداول بيتكوين المستندة إلى العقود الآجلة ETF في الأيام والأسابيع المقبلة. وقد يؤدي ذلك إلى استثمار أوسع في الأصول الرقمية.

وبلغت قيمة العملة المشفرة الأكبر في العالم يوم الجمعة 62944 دولار بالقرب من أعلى مستوى لها في ستة أشهر وليست بعيدة عن أعلى مستوى لها عند 64895 دولار في شهر أبريل.

ولا تعتبر الأخبار الخاصة بمجموعة من صناديق الاستثمار المتداولة المستندة إلى العقود الآجلة ETF جديدة على أولئك الذين يتابعون المجال عن كثب. وتعتبر هذه بالنسبة للكثيرين خطوة للأمام. ولكن ليست التغيير الذي يستشعره البعض.

ومن بين مديري الصناديق الذين تقدموا بطلبات لإطلاق صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين في الولايات المتحدة هي VanEck Bitcoin Trust و ProShares و Invesco و Valkyrie و Galaxy Digital Funds.

ووافقت بورصة ناسداك على إدراج Valkyrie Bitcoin Strategy ETF. وتخطط Grayscale، أكبر مدير للعملة الرقمية في العالم، لتحويل منتجها الرائد، Grayscale Bitcoin Trust إلى ETF للبيتكوين في السوق الفوري.

وبعد شهور من التنقل بين هيئة الأوراق المالية والبورصات ومصدري ETF المحتملين لعقود بيتكوين المستقبلية. يبدو أن الجهة التنظيمية مستعدة لإعطاء الضوء الأخضر لعدد قليل من الإيداعات. التي من شأنها أن تفتح الباب أمام وصول أوسع إلى العملات المشفرة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

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ETF للعقود الآجلة للبيتكوين تمثل انتصار

بموجب مجموعات القواعد المستخدمة من قبل مصدري صناديق الاستثمار المتداولة. لا يتعين على هيئة الأوراق المالية والبورصات إعطاء موافقة صريحة على صناديق الاستثمار المتداولة. التي يمكن إطلاقها في نهاية فترة 75 يومًا إذا لم يكن للجهة التنظيمية الأمريكية أي اعتراضات.

ويتوقع مستثمرو العملات المشفرة أن الموافقة على أول صندوق ETF بيتكوين في الولايات المتحدة يؤدي إلى تدفق الأموال من الشركات والمؤسسات التي لا تستطيع الاستثمار في العملات الرقمية في الوقت الحالي.

وأدت مخاوف التضخم العالمية المتزايدة أيضًا إلى زيادة الشهية لعملة بيتكوين المحدودة العرض. وذلك على عكس الكمية الهائلة من العملات التي أصدرتها البنوك المركزية في السنوات الأخيرة. إذ تطبع السلطات النقدية النقود لتحفيز اقتصاداتها.

وبدأ عدد متزايد من المستثمرين في الاعتقاد بأن التضخم قد لا يكون مؤقتًا. ومن المحتمل أن يتم اختيار بيتكوين كوسيلة تحوط ضد التضخم.

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