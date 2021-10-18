آبل تقدم HomePod mini بألوان جديدة

طرحت شركة آبل جهاز HomePod mini بثلاثة ألوان جديدة – الأصفر والبرتقالي والأزرق – مما يمنح المستخدمين المزيد من الطرق للتعبير عن شخصيتهم وأسلوبهم في أي مساحة.

وبطول 3.3 إنشات فقط، يوفر HomePod mini تجربة استماع رائعة للموسيقى وذكاء سيري وقدرات المنزل الذكي مع الخصوصية والأمان المدمجين.

ويجعل التكامل السلس عبر منتجات وخدمات الشركة من HomePod mini مكبرات الصوت الذكية المثالية لأي شخص يستعمل نظام آبل البيئي.

ويتوفر HomePod mini بهذه الألوان الجديدة، جنبًا إلى جنب مع الأبيض والرمادي الفلكي، مع تفاصيل مطابقة للألوان في جميع الأنحاء، بما في ذلك سطح اللمس الملون، والنسيج الشبكي، وأيقونات الصوت، وكابل الطاقة، بدءًا من شهر نوفمبر مقابل 99 دولار.

وقال بوب بورشرز، نائب رئيس الشركة لتسويق المنتجات العالمية: يبدو صوت HomePod mini رائعًا، ومع إمكانية الوصول إلى أكثر من 90 مليون أغنية في قائمة آبل ميوزك العالمية والتكامل العميق مع أجهزة الشركة، فإنه مكبر الصوت الذكي الذي لا بد من توفره لمستخدمي آيفون.

وأضاف: بفضل الألوان الجديدة النابضة بالحياة، يتناسب HomePod mini مع المزيد من الأماكن ويوفر صوتًا رائعًا وقوة سيري وأدوات تحكم منزلية ذكية بسيطة وآمنة. وكل ذلك مع حماية خصوصيتك.

ويستخدم HomePod mini الصوت الحسابي لتوفير تجربة صوتية غنية ومفصلة وتقديم أعلى أداء. وللحصول على صوت عال من مثل هذا التصميم المضغوط، تعمل شريحة Apple S5 على تشغيل برنامج متقدم لتحليل الخصائص الفريدة للموسيقى.

HomePod mini من آبل يعمل مع آيفون بسلاسة

كما أنه يطبق نماذج ضبط معقدة لتحسين جهارة الصوت، وضبط النطاق الديناميكي، والتحكم في حركة المكبر والمشعات السلبية، كل ذلك في الوقت الفعلي.

ويتيح محرك HomePod mini الكامل النطاق ومغناطيس نيوديميوم ومشعات إلغاء القوة إنتاج صوت جهير عميق وترددات عالية واضحة.

ويوجه الدليل الموجي الصوتي المصمم من قبل آبل بث الصوت من أسفل مكبر الصوت للحصول على تجربة صوتية غامرة بزاوية 360 درجة.

ويحافظ هذا التصميم على وضوح الصوت ويجعل من السهل وضع HomePod mini في أي مكان في الغرفة والاستمتاع بالصوت من كل زاوية.

وعند وضعها في غرف متعددة، تتيح مكبرات الصوت المصغرة من HomePod للمستخدمين تشغيل نفس الموسيقى في جميع أنحاء المنزل. وكل ذلك بمزامنة مثالية أو أغنية مختلفة في كل غرفة.

ويؤدي وضع اثنين من مكبرات الصوت المصغرة من HomePod في نفس الغرفة إلى إنشاء زوج استريو لتجربة غامرة أكثر عند الاستماع إلى الموسيقى.

وتستمع مصفوفة من ثلاث ميكروفونات إلى Hey Siri، ويساعد الميكروفون الرابع المواجه للداخل على إلغاء الصوت الصادر من السماعة لتحسين قدرة سيري على سماع الطلبات الصوتية أثناء تشغيل الموسيقى.

وتم تصميم HomePod mini للعمل مع Apple Music و Apple Podcasts وآلاف المحطات الإذاعية وخدمات الموسيقى الشهيرة.

وعند الاستماع إلى الموسيقى أو البودكاست أو إجراء مكالمة هاتفية. يمكن للمستخدمين تبديل الصوت بسلاسة دون فقدان أي إيقاع عن طريق تقريب آيفون من HomePod mini.

وإذا لم يتم تشغيل أي شيء عبر HomePod mini. فإنه تظهر اقتراحات الاستماع المخصصة تلقائيًا عبر آيفون عندما يكون بالقرب من مكبر الصوت. وتتوفر عناصر تحكم فورية دون الحاجة إلى فتح قفل آيفون.

مكبر الصوت الذكي لمستخدمي آيفون

بفضل ذكاء سيري، يوفر HomePod mini تجربة مخصصة ومتكاملة بعمق لعملاء آيفون. ويمكن لسيري التعرف على أصوات ما يصل إلى ستة أفراد مختلفين في الأسرة. كما يمكن تخصيص الموسيقى والبودكاست وفقًا لتفضيلاتهم والرد على الطلبات الشخصية. مثل قراءة رسائلهم، والتذكيرات، والملاحظات، ومواعيد التقويم، أو إجراء مكالمات هاتفية والرد عليها.

ويسهل HomePod mini التحكم في ملحقات المنزل الذكي من خلال أوامر سيري الصوتية. وذلك لإطفاء الأنوار أو تغيير درجة الحرارة أو قفل الأبواب أو ضبط المشهد أو التحكم في الأجهزة في أوقات محددة.

ويمكن للمستخدمين أيضًا الحصول على مساعدة دون استخدام اليدين. وذلك من خلال التحدث مباشرة إلى العديد من ملحقات المنزل الذكي الممكّنة مع سيري.

وتنقل الملحقات التي تدعم سيري الطلبات من خلال HomePod mini للمستخدم عبر نفس الشبكة. ويوفر ذلك مستوى عال من الخصوصية.

ويوفر الاتصال الداخلي للناس طريقة سريعة وسهلة للاتصال في المنزل. ويمكن للمستخدمين إرسال رسالة اتصال داخلي من جهاز HomePod mini إلى آخر. سواء في غرفة مختلفة أو منطقة معينة أو غرف متعددة في جميع أنحاء المنزل. ويتم تشغيل رسالتهم الصوتية تلقائيًا عبر HomePod mini المعين.

ويعمل الاتصال الداخلي أيضًا مع آيفون وآيباد و Apple Watch و AirPods و CarPlay. بحيث يمكن لكل فرد في المنزل الحصول على إشعارات الاتصال الداخلي وإرسال رسائل الاتصال الداخلي.