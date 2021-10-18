آبل تعلن عن ماك بوك برو بقياس 16 إنشًا

أعلنت شركة آبل جهاز ماك بوك برو الجديد بقياس 16 إنشًا، واعدة بتحديث كل من التصميم والأداء. وتتوفر النماذج الجديدة باللون الفضي والرمادي الفلكي الأسبوع المقبل، وذلك بسعر يبدأ من 2499 دولار.

ويعتبر جهاز ماك بوك برو الجديد بقياس 16 إنشًا قابل للتهيئة مع M1 Pro و M1 Max، معالجات الشركة الجديدة ذات العشرة أنوية مع 8 نوى عالية الأداء و 2 من النوى العالية الكفاءة.

ويحتوي M1 Max على ضعف نوى وحدة معالجة الرسومات الخاصة بـ M1 Pro (32 لصالح M1 Max إلى 16 لصالح M1 Pro) ومضاعفة عرض النطاق الترددي للذاكرة، بالإضافة إلى 64 جيجابايت من الذاكرة الموحدة (يحتوي M1 Pro على 32 جيجابايت).

وتلقى الهيكل أيضًا إعادة تصميم حديثة. ويبلغ وزن الجهاز 2.1 كيلوجرام مع سماكة 16.8 ميليمتر، وشاشته 16.2 إنشًا.

وتم استبدال Touch Bar بمفاتيح فعلية، ويوجد منفذ HDMI على الجانب الأيمن بالإضافة إلى منفذ Thunderbolt 4 وفتحة SD، مع مقبس سماعة الرأس ومنفذين Thunderbolt 4 على اليسار.

وظهر أول جهاز ماك بوك برو بقياس 16 إنشًا لأول مرة في شهر نوفمبر 2019. وكان له تصميم مشابه جدًا لما سبقه من أجهزة ماك بوك برو بقياس 15 إنشًا وكان مدعومًا بمعالجات إنتل من الجيل التاسع (التي يبلغ عمرها الآن جيلين).

وأشاد المراجعون بلوحة المفاتيح والصوت المتميزين، بالإضافة إلى قوته. ولكن اشتكوا من الاتصال المحدود، ولم يكن هناك سوى منفذي Thunderbolt على كل جانب.

وهناك كاميرا جديدة بدقة 1080 بكسل، التي تقول الشركة إنها توفر ضعف أداء الإضاءة المنخفضة مقارنة بأجهزة التصوير السابقة في ماك بوك.

آبل تجلب معالجات M1 Pro و M1 Max الجديدة

يدعم نظام صوتي جديد بست مكبرات الصوت المكاني، وتوفر شاشة Liquid Retina XDR ما يصل إلى 1600 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع.

ولدى M1 Pro و M1 Max مكانة يجب ملئها. إذ إن شريحة M1 التي أعلنت عنها الشركة في شهر نوفمبر الماضي (والتي تعمل الآن على تشغيل MacBook Air وماك بوك برو بقياس 13 إنشًا وماك ميني وآيباد برو و iMac لعام 2021) تفوقت على العروض المنافسة عندما يتعلق الأمر بقوة المعالجة والكفاءة والرسومات المتكاملة.

ولكن العملاء كانوا ينتظرون أن تطلق الشركة أجهزة رائدة تعمل بهذه المعالجات، بما في ذلك جهاز ماك بوك برو بقياس 16 إنشًا وخلف محتمل لجهاز iMac بقياس 27 إنشًا. وذلك لمعرفة ما إذا كان M1 Max ينقل أجهزة الحاسب المحمولة إلى مستوى آخر كما فعل سابقه.

وقالت الشركة: شرعنا في إنشاء أفضل حاسب محمول احترافي في العالم. نحن متحمسون لتقديم ماك بوك برو الجديد كليًا مع M1 Pro و M1 Max، وهو مزيج يغير قواعد اللعبة من حيث الأداء وعمر البطارية والميزات.