آبل تعلن عن ماك بوك برو بقياس 14 إنشًا

أعلنت شركة آبل عن إعادة تصميم جهاز ماك بوك برو، الذي يتضمن الآن شاشة بحجم 14 إنشًا، وشرائح M1 Pro و Max الجديدة من الشركة، ونتوء، ومجموعة واسعة من المنافذ بالإضافة إلى منافذ Thunderbolt القياسية.

ويبدأ السعر من 1999 دولار، ويمكن طلبه اليوم. ويعيد هذا الحاسب منفذ HDMI وقارئ بطاقة SD، ويضيف موصل MagSafe 3 للشحن (بالرغم من أنه يمكنك أيضًا شحنه باستخدام منافذ Thunderbolt).

ويحتوي الجهاز على شاشة ProMotion MiniLED بقياس 14.2 إنشًا وبمعدل تحديث 120 هرتز، التي تحمل علامة الشركة التجارية Liquid Retina Pro XDR.

ويحتوي على حافات أكثر نحافة من الجيل السابق. كما يشتمل أيضًا على نتوء يتضمن كاميرا الويب بدقة 1080 بكسل ولكن دون ميزة FaceID.

ومن حيث الدقة، يعمل النموذج بقياس 14 إنشًا بدقة 3024×1964 بكسل. ويمكن تشغيله عند 1000 شمعة سطوع مستدام و 1600 شمعة سطوع ذروة.

ويمكنك تهيئة جهاز ماك بوك برو الجديد بقياس 14 إنشًا بشرائح M1 Pro أو M1 Max الجديدة. ويحتوي كلاهما على 10 نوى لوحدة المعالجة المركزية.

ويمكن أن يحتوي جهاز M1 Pro على 14 أو 16 نواة لوحدة معالجة الرسومات، بينما يحتوي جهاز M1 Max على 24 و 32 نواة لوحدة معالجة الرسومات.

ويأتي جهاز MacBook Pro الجديد مزودًا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت. ويمكنك الترقية إلى 32 جيجابايت باستخدام M1 Pro، أو 64 جيجابايت مع M1 Max.

وبالإضافة إلى جميع المنافذ الجديدة، يضيف MacBook Pro منفذ Thunderbolt ثالث مقارنةً بنظيره بقياس 13 إنشًا.

وأصبحت منافذ Thunderbolt الآن Thunderbolt 4، وهي ترقية من منافذ Thunderbolt 3 في النماذج السابقة.

ماك بوك برو الجديد من آبل يغير قواعد اللعبة

تمثل هذه إعادة التصميم الرئيسية الأولى في تشكيلة أجهزة الحواسيب المحمولة الاحترافية من الشركة منذ عام 2016، وهو العام الذي جلب لوحات مفاتيح الفراشة، وشريط Touch Bar، و Thunderbolt 3 كنوع قياسي ووحيد (باستثناء منفذ سماعة الرأس).

كما أنه يمثل عودة الشاشة ذات الحجم المتوسط ​​14 إنشًا، التي لم تضعها آبل ضمن جهاز حاسب محمول منذ iBook G4 في عام 2005.

وتعمل الشركة على التمييز بشكل أوضح بين أجهزة ماك بوك برو الأصغر. وكانت التشكيلة مربكة بعض الشيء خلال السنوات القليلة الماضية.

وتم تجميع أجهزة ماك بوك برو ذات المنفذين وأجهزة الحاسب ذات الأربعة منافذ بقياس 13 إنشًا معًا، ولكنها كانت أجهزة حاسب مختلفة تمامًا مع معالجات وأسعار مختلفة.

ويجعل الاختلاف الآن في حجم الشاشة التمييز واضحًا، ويمكن للأشخاص الذين يبحثون عن قابلية النقل الحصول على MacBook Air أو ماك بوك برو بقياس 13 إنشًا. ويتوفر جهاز Pro بقياس 14 إنشًا لمن يبحثون عن المزيد من القوة.