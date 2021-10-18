آبل تعلن عن الجيل الثالث من AirPods

أعلنت شركة آبل عن الجيل الثالث من سماعاتها اللاسلكية AirPods، وهو أحدث جيل من سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية لدى الشركة التي تحظى بشعبية كبيرة وتتميز بالصوت المكاني.

وبسعر 179 دولار، يتوفر الجيل الثالث من AirPods للطلب المسبق اليوم ويطرح للبيع الأسبوع المقبل في 26 أكتوبر.

ومع تصميم جديد يمزج بين جوانب AirPods و AirPods Pro السابقة، تحتفظ AirPods من الجيل الثالث ببلاستيك صلب مع مقاس واحد يناسب أكثر الأذن.

ولكن الشكل يشهد تغيرًا كبيرًا لأول مرة منذ عام 2016، إذ تتمتع سماعات الأذن الجديدة بسيقان أقصر بكثير من ذي قبل. كما أن السماعات مقاومة الآن للماء والعرق مع تصنيف IPX4 لكل من سماعات الأذن وحافظة الشحن.

وتم تمديد عمر البطارية إلى 6 ساعات من الاستماع المتواصل وما يصل إلى أربع ساعات من وقت التحدث. وتوفر خمس دقائق من الشحن نحو ساعة من عمر البطارية.

ومع الحافظة، تحصل على إجمالي 30 ساعة من وقت الاستماع. وتتميز بمستشعر قوة للتحكم السهل في الموسيقى والمكالمات الهاتفية. وأصبحت AirPods الآن أيضًا جزءًا من نظام MagSafe البيئي للشحن اللاسلكي.

وتحتوي أجهزة AirPods الجديدة من الجيل الثالث على برنامج تشغيل مخصص معاد تصميمه ومعادل تكيفي Adaptive EQ يعمل تلقائيًا على ضبط إخراج الصوت وتحسينه من خلال الجمع بين قوة شريحة H1 والنظام الصوتي المصمم من قبل الشركة.

ويضبط الميكروفون المواجه للداخل للصوت، ومن ثم Adaptive EQ، المدعوم من الصوت الحسابي، الترددات المنخفضة والمتوسطة لحساب ما قد يتم فقده بسبب الاختلافات في الملاءمة.

وتركز الشركة بشكل كبير على الصوت المكاني وتمزج موسيقى Dolby Atmos مع أجهزة AirPods الجديدة. وتدعم نفس إمكانيات التتبع الديناميكي للرأس مثل AirPods Pro و AirPods Max.

وتم إصدار AirPods الأصلية في عام 2016 وتبعها الجيل الثاني الذي أضاف الشحن اللاسلكي وتحسينات أخرى متواضعة. ووصلت AirPods Pro في عام 2019 بملاءمة تقليدية داخل الأذن مع أطراف أذن من السيليكون.

وفي العام الماضي، وسعت آبل خط AirPods لتغطية سماعات الرأس التي توضع فوق الأذن لأول مرة مع إطلاق AirPods Max بسعر 549 دولار.

وكان هناك الكثير من الضغط بالنسبة لأحدث أجهزة AirPods للحفاظ على الشعبية الهائلة لأجيال السابقة. وتحظى سماعات الأذن بشعبية بسبب سهولة استخدامها وتكاملها السلس مع نظام الشركة للأجهزة، بما في ذلك آيفون وآيباد وماك و Apple Watch و Apple TV.

ولكن آبل تواجه منافسة قوية خاصة عند نقاط السعر المنخفضة. وبصرف النظر عن أحدث البدائل من سامسونج وسوني وأمازون و Jabra وغيرها، سعى الوافدون الجدد مثل Nothing إلى تمييز أنفسهم من حيث التصميم والقيمة بأسعار تبدأ من 99 دولار تقريبًا.

آبل جلبت الصوت المكاني إلى AirPods

قال جريج جوسوياك، نائب الرئيس الأول للتسويق العالمي في الشركة: غيرت AirPods سماعات الرأس اللاسلكية بتصميمها المبتكر وصوتها المذهل وتجربتها السحرية. نحن متحمسون لتقديم الجيل التالي من AirPods، الذي يتميز بصوت لا مثيل له من خلال Adaptive EQ والصوت المكاني مع تتبع ديناميكي للرأس، إلى جانب التفاعل السلس بين أجهزة آبل، مما يجعل السماعات الأكثر مبيعًا في العالم أفضل.

ويعتمد الجيل الثالث من AirPods على جودة الصوت التي تشتهر بها AirPods، بدءًا من برنامج التشغيل المخصص ومضخم النطاق الديناميكي العالي الذين ينتجا معًا صوتًا قويًا بترددات عالية ونقية.

ويتم تغطية الميكروفون بشبكة صوتية للمساعدة في تقليل صوت الرياح، بحيث يظهر صوت السماعة بوضوح في المكالمات.

وتتميز AirPods أيضًا بـ AAC-ELD، وهو برنامج ترميز فائق للكلام يوفر جودة صوت عالية الدقة بالكامل، مما يوفر اتصالًا واضحًا وطبيعيًا لمكالمات فيس تايم.

وباستخدام خوارزميات الصوت المكاني المتقدمة، ومن خلال تطبيق مرشحات الصوت الاتجاهية لضبط الترددات التي تتلقاها كل أذن، يمكن لأجهزة AirPods الجديدة وضع الصوت في جميع أنحاء المستخدم.

وتسمح مشاركة الصوت للمستمعين بمشاركة بث الصوت بين مجموعتين من AirPods أو AirPods Pro أو AirPods Max، أثناء استخدام آيفون أو آيباد أو آيبود تاتش أو Apple TV.

ويميز مستشعر جديد لاكتشاف الجلد بدقة ما إذا كانت AirPods في الأذن ويوقف التشغيل مؤقتًا عند إزالتها.

وللمساعدة في وضوح الصوت، تحجب الميكروفونات ذات التكوين الشعاعي الضوضاء المحيطة وتركز على صوت المستخدم. بينما يمكن للمستخدمين أيضًا الاستمتاع بتجربة دون استخدام اليدين بمجرد قول Hey Siri للطلبات.