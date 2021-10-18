آبل تطلق macOS Monterey رسميًا في 25 أكتوبر

بعد العديد من الإصدارات التجريبية، أعلنت شركة آبل خلال حدث Unleashed أن الإصدار التالي من نظامها التشغيلي لأجهزة الحواسيب المسمى macOS Monterey يبدأ طرحه كتحديث يوم الاثنين 25 أكتوبر.

ويتضمن النظام التشغيلي الجديد العديد من التحسينات بالنسبة لفيس تايم، بما في ذلك دعم الصوت المكاني.

كما يوفر ميزات أخرى مثيرة مثل القدرة على استخدام SharePlay للاستماع إلى الموسيقى ومشاهدة مقاطع الفيديو مع أصدقائك.

بينما تمثل Universal Control إحد أكبر التغييرات. وتتيح للمستخدمين التنقل بسهولة بين جهاز ماك وآيباد. كما تتيح الميزة نقل الملفات بسلاسة بين الأجهزة المتعددة والكتابة عبر جهاز آيباد من لوحة مفاتيح ماك بوك.

وصرحت الشركة في بيانها الصحفي الخاص بجهاز ماك بوك برو الجديد المعاد تصميمه أن ميزات SharePlay و Universal Control تأتي في وقت لاحق من هذا الخريف.

بالإضافة إلى ذلك أجرت الشركة تعديلات كبيرة على متصفحها للويب سفاري بالنسبة لنظام macOS Monterey. وتشمل التغييرات المهمة شريط علامات التبويب والميزات الرئيسية الأخرى.

وهناك تحسينات أخرى تتضمن Live Text، وهي ميزة تشبه Google Lens تتيح لك تحديد النص داخل الصور وإضافة ملاحظات سريعة.

ويحصل macOS Monterey أيضًا على بعض التحديثات التي ظهرت لأول مرة في iOS 15، بما في ذلك أوضاع التركيز، ودعم Shared with You، الذي يتتبع المحتوى المشترك داخل تطبيق الرسائل.

وتجلب آبل ميزتين مهمتين من نظام iOS إلى جهاز ماك تتمثلان في تطبيق Shortcuts ودعم AirPlay، وتتمكن أجهزة ماك التي تعمل بنظام macOS Monterey من استخدام عتادها كمكبر صوت AirPlay.



آبل تجلب macOS Monterey

تم تصميم macOS Monterey لتحقيق الاستفادة القصوة من قوة معالجات M1 Pro و M1 Max، مما يوفر أداءً وقدرات احترافية استثنائية وعمر بطارية طويل.

ومن خلال تصميم macOS Monterey لمعالجات الشركة، يستيقظ الجهاز على الفور من السكون. كما أن النظام بأكمله سريع مع استجابة فورية.

وتتيح تقنيات المطورين مثل Metal للتطبيقات الاستفادة الكاملة من الرقاقات الجديدة. كما أن التحسينات في Core ML تستخدم المحرك العصبوني بحيث يمكن تشغيل نماذج التعلم الآلي بشكل أسرع.

وتستخدم بيانات عبء العمل في M1 Pro للمساعدة في تحسين كيفية تعيين macOS Monterey للمهام المتعددة الخيوط إلى مراكز وحدة المعالجة المركزية للحصول على أقصى أداء. بينما توزع ميزات إدارة الطاقة المتقدمة المهام بذكاء بين نوى الأداء والكفاءة لتحقيق السرعة وعمر البطارية.

ويوفر الجمع بين macOS Monterey و M1 أو M1 Pro أو M1 Max أيضًا حماية أمنية رائدة في الصناعة، بما في ذلك الإقلاع الآمن الذي تم التحقق منه من الأجهزة وتقنيات مكافحة الاستغلال في وقت التشغيل والتشفير السريع والمضمّن للملفات.

وتم تحسين جميع تطبيقات آبل لأجهزة ماك. ويتوفر أكثر من 10000 تطبيق ومكونات إضافية عامة. وتعمل تطبيقات ماك الحالية التي لم يتم تحديثها إلى Universal بسلاسة مع تقنية Rosetta 2 من آبل. ويمكن للمستخدمين أيضًا تشغيل تطبيقات آيفون وآيباد مباشرة عبر جهاز ماك، مما يفتح عالمًا جديدًا ضخمًا من الاحتمالات.

الأجهزة التي تدعم macOS Monterey: