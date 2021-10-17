Ghost Robotics زودت روبوت رباعي الأرجل بالأسلحة

عرضت شركة Ghost Robotics روبوت رباعي الأرجل تم تجهيزه بسلاح مخصص بواسطة متخصصي الأسلحة الصغيرة Sword International.

وتعتبر الروبوتات الرباعية الأرجل واحدة من أكثر التطورات إثارة للاهتمام في مجال الروبوتات في السنوات الأخيرة. إذ إنها صغيرة وذكية وقادرة على اجتياز البيئات التي تحبط الآلات ذات العجلات. لذلك، كانت مسألة وقت حتى تصح مسلحة.

ويبدو أن السلاح نفسه (الذي يطلق عليه SPUR أو بندقية مستقلة ذات غرض خاص) مصممة ليتم تركيبها عبر مجموعة متنوعة من المنصات الآلية.

وتحتوي على تقريب بصري بقدرة 30x وكاميرا حرارية للاستهداف في الظلام ونطاق فعال يبلغ 1200 متر.

ومن غير الواضح ما إذا كانت Sword International أو Ghost Robotics تبيع حاليًا هذا المزيج من البندقية والروبوت. ولكن إذا لم يكونوا كذلك، فيبدو أنهم قريبين.

وتتباهى النسخة التسويقية عبر موقع Sword International بأن: SPUR هي مستقبل أنظمة الأسلحة غير المأهولة، وهذا المستقبل قد أصبح حقيقة.

وتم عرض الجهاز لأول مرة في المؤتمر السنوي لرابطة جيش الولايات المتحدة لعام 2021 في وقت سابق من هذا الأسبوع. وتعتبر المؤتمرات نفسها معرض القوى البرية ومنتدى التطوير المهني الذي عقد في واشنطن العاصمة، بين 11 و 13 أكتوبر.

ولا تزال التفاصيل حول الشراكة بين Sword International و Ghost Robotics غير واضحة. ولكن يتم اختبار روبوتات Ghost Robotics الرباعية الأرجل من قبل الجيش الأمريكي.

وفي العام الماضي، أصبح السرب 325 من قوات الأمن في قاعدة تيندال الجوية في فلوريدا أول وحدة في وزارة الدفاع تستخدم روبوتات رباعية في عمليات منتظمة.

وتستخدمهم الوحدة للقيام بدوريات في محيط القاعدة والتنقل في مناطق المستنقعات التي غير المرغوب بوجود البشر فيها والمركبات.

وبالرغم من أن الاستطلاع هو أحد حالات الاستخدام الأكثر وضوحًا للكلاب الآلية. ولكن الشركات المصنعة تختبر ببطء أشكال أخرى.

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روبوت رباعي الأرجل يصبح أداة قاتلة

بالإضافة إلى توفير الفيديو ورسم الخرائط عن بعد، يمكن استخدام الآلات كأبراج خلوية متحركة أو لنزع فتيل القنابل أو للكشف عن المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية. كما يمكن أن يصبحوا أسلحة.

ولدى بوسطن ديناميكس، الشركة المصنعة الأكثر شهرة للروبوتات الرباعية الأرجل، سياسة صارمة ضد تسليح أجهزتها.

ويبدو أن الشركات المصنعة الأخرى ليست كذلك. وتبيع الكثير من الشركات منصات البنادق المستقلة التي تستخدم عجلات الدبابات. لذلك فإن إضافة نفس المجموعة الأساسية إلى الآلات ذات الأرجل ليس بالأمر الصعب.

ويحذر الخبراء منذ فترة من الارتفاع البطيء في استخدام الروبوتات القاتلة (المعروفة باسم أنظمة الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل، أو LAWS، في المصطلحات الرسمية). ولا تمنع السياسة الأمريكية الرسمية تطويرها أو نشرها.

وتقوم العديد من المجموعات بحملات من أجل فرض حظر استباقي على مثل هذه الأنظمة. ولكن في الوقت نفسه، يبدو أن الشركات تستمر في بناء ما هو ممكن. وهذا يعني وضع البنادق على الكلاب الآلية.

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