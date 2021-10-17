آبل جعلت منتجات MagSafe القديمة عديمة القيمة

حملت سلسلة هواتف آيفون 13 تحديثًا كبيرًا، حيث إنها أتت مع مغناطيس قوي يسمح للمستخدم بتوصيل إضافات وإكسسوارات متعددة بالهاتف، كما دعمت الشحن السلكي واللاسلكي عبر منتجات MagSafe المختلفة. ولعل شركة آبل كانت تحمل آمالًا كبيرًا بشأن هذه الخاصية.

وقد رأى المستخدمون أن هذه التقنية ستضيف الكثير إلى هواتف آيفون. وستغير من طريقة تعامل المستخدم مع هاتفه في العموم. كما أن آبل قد حققت أرباحًا كبيرة من بيع الإكسسوارات والمنتجات الداعمة لتلك الخاصية الجديدة.

وذلك حيث قدّمت الشركة أغطية حماية داعمة لتقنيات MagSafe. كما قدمت أيضًا شواحن مخصصة سواء يتم توصيلها سلكيًا أو يتم الاعتماد عليها كبنوك للطاقة، إلى جانب إكسسوارات جمالية مثل المحفظة الصغيرة التي يتم لصقها بهواتف آيفون.

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ومنذ عدة أسابيع كشفت آبل عن الجيل الجديد من هواتف آيفون، والذي جعل عددًا كبيرًا من الإكسسوارات والإضافات السابقة بدون قيمة وذلك بطرق وأشكال مختلفة.

وفي مثال على ذلك، شاحن MagSafe Duo الذي يعمل على شحن جهازين في نفس الوقت لا يدعم ساعات آبل من الجيل السابع، بالرغم من أنه يكلف 129 دولارًا أمريكيًا. وإلى جانب ذلك، أطلقت آبل إصدارًا جديدًا من محفظتها والتي تأتي بسعر 59 دولارًا أمريكيًا، وبات الإصدار الجديد يدعم شبكة Find My، مما سلب قيمة الإصدار السابق.

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آبل أهملت منتجات MagSafe الأقدم

عقدت آبل الأمر أكثر، حيث إن محفظة MagSafe Leather الجديدة، والداعمة لشبكة Find My، لا تدعم الجيل السابق من أغطية الحماية الداعمة لتقنيات MagSafe، والتي تكلف مبلغًا يصل إلى 49 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يعني أنه في حالة التحديث يجب شراء المنتجين معًا.

ونظرًا لأن حجم منطقة الكاميرات في هواتف آيفون 13 صار أكبر فإن جميع أغطية حماية آيفون 12 لم تعد قابلة للاستخدام على هواتف آيفون 13.

ومن ناحية أخرى فإن الإكسسوارات والإضافات لم تعمل بالسلاسة المطلوبة، حيث إن الصور الدعائية التي شاركتها آبل – مثل التي بالأعلى – كانت مضللة حسب آراء المستخدمين.

وإلى جانب ذلك، وبالعودة لشاحن MagSafe التقليدي. فكان يأتي هو الآخر مع وصلة قصيرة إلى حد ملحوظ. وهو ما جعل تجربة الاستخدام سيئة إلى حد كبير. كما أن هذه الإضافات كانت تحتاج لشواحن بقدرة كبيرة. وهي التي آبل بسعر يتراوح بين 19 و 49 دولارًا أمريكيًا.

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وقد أطلقت آبل إكسسوارًا إضافيًا للشحن. وهو MagSafe Battery Pack. وبالرغم من أن هذا الإكسسوار يتكامل مع هواتف آيفون 12 و 13 إلا أن مشاكله أكبر من ذلك. حيث إن المغناطيس الخاص بالهاتف غير كافي لتثبيته بشكل كامل.

وإلى جانب ذلك، وكما حدثناكم في مقال سابق، فإن هذه البطارية تأتي مع تصميم سيئ إلى حد كبير، وإلى جانب هذا كله فإن سعتها لا تكفي لشحن الهاتف لأكثر من مرة واحدة في المتوسط.

ونظرًا لكل العوامل السابقة. يبدو أن منتجات MagSafe لم تحقق النجاح المرجو منها. كما أنها لم تقدم تجربة الاستخدام المناسبة للمستخدمين. وهذا من ناحية. من ناحية أخرى فإن آبل قد جعلت عددًا كبيرًا منها بدون فائدة بمجرد إطلاق آيفون 13.