ما معنى دعم التطبيقات والألعاب لتعدد المنصات

تختلف التطبيقات والألعاب باختلاف المنصات التي تتوفر عليها. وذلك حيث إن التطبيقات التي تتوفر لنظام ويندوز غير تلك التي تتوفر لنظام ماك. كما أن التطبيقات التي تتوفر لأندرويد و iOS تكون مختلفة هي الأخرى. إلا أن هناك تطبيقات وألعاب تعرف بدعمها لتعدد المنصات، أو Cross-Platform.

وتعمل هذه التطبيقات والألعاب بنفس الجودة وتقدم نفس الخدمات والمميزات لكن عبر المنصات المختلفة. وقد انتشرت التطبيقات الداعمة لتعدد المنصات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، خصوصًا مع تطور أنظمة التشغيل وتقنيات البرمجة.

ويستخدم مصطلح Cross-Platform في الإشارة للبرمجية التي تتكامل مع أكثر من نظام تشغيل في نفس الوقت. ومثال على ذلك تطبيق VLC لتشغيل الفيديو، وهو الذي يعمل على ويندوز، وماك، ولينكس، وكذلك أندرويد و iOS.

اقرأ أيضًا: استخدام Adobe Capture عبر الهواتف الذكية

وقد بدأت الألعاب الإلكترونية هي الأخرى في دعم اللعب عبر المنصات. حيث إن لعبة مثل فورتنايت تعمل بشكل ممتاز على الحاسب الشخصي، ومنصات الألعاب المنزلية بأنواعها، وكذلك الهواتف الذكية.

ومن ناحية أخرى، هناك أشكال مختلفة لهذه الخاصية. لكن عند الحديث عن التطبيقات والبرامج بشكل عام فإن أفضل مؤشر على دعم تعدد المنصات هو دعم تشغيل نفس أنواع الملفات على البرنامج عبر منصات مختلفة. ولكن في حالة عدم دعم نفس البرنامج على منصة أخرى لنفس النوع الخاص بالمنصة الأولى فإن هذا البرنامج لا يقدم مميزات تعدد المنصات بشكل سليم.

اقرأ أيضًا: أفضل تطبيقات متجر آب ستور هذا الأسبوع

دعم التطبيقات والألعاب لتعدد المنصات

يسهل دعم تعدد المنصات حياة المستخدم اليومية، وتحديدًا المستخدم الذي يمتلك ويستخدم عدد من الأجهزة بأنظمة تشغيل مختلفة. إلا أن أهمية هذه الخاصية تظهر في الألعاب بشكل رئيسي.

وذلك حيث إن مجال الألعاب كان يعتمد فيما سبق على الحصريات الخاصة بكل جهاز. لكن الوضع الآن قد اختلف، حيث إن هناك المئات من الألعاب التي تتوفر لمنصات الألعاب المختلفة، مثل بلاي ستيشن، وإكس بوكس، والحاسب الشخصي.

اقرأ أيضًا: لماذا لم يحفل اللاعبون بفكرة جهاز لينوفو المحمول للألعاب

وتزايدت أهمية هذه الخاصية في مجال الألعاب نظرًا لأنها قد سمحت للاعبين باللعب سويًا حتى أثناء استخدام منصات مختلفة. أي أن تعدد المنصات لم يعد متعلقًا فقط بتوفر اللعبة.

ولعل أبرز الأمثلة على ذلك يكمن في لعبة فورتنايت. والتي أصبحت تتيح تعدد المنصات، وبات لاعبو الحاسب الشخصي قادرين على اللعب سويًا مع لاعبي بلاي ستيشن وإكس بوكس.

اقرأ أيضًا: ما هي مصادر ربح الألعاب المجانية مثل فورتنايت

وقد دعمت مجموعة من الألعاب الأخرى نفس الخاصية، مثل Apex Legends، و Call of Duty و Rocket League و Among Us.