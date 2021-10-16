الحصول على أندرويد 12 على الهواتف التي لا تدعمه

تطلق شركة جوجل سنويًا إصدارًا جديدًا من نظام تشغيل أندرويد. وبالرغم من أن ملايين الهواتف حول العالم تستلم الإصدار الجديد بدون مشكلة، إلا أن هذا ليس هو الوضع بالنسبة للهواتف التي لم تعد تستلم تحديثات جديدة. بما في ذلك أندرويد 12.

ولذلك يقوم المطورون المستقلون بإطلاق إصدارات منفصلة من نظام التشغيل الأحدث لعدد من الهواتف التي لا تدعم التحديث الرسمي من جوجل. وذلك في ظل أن هواتف أندرويد تدعم الحصول على تحديثين رئيسيين فقط في المتوسط.

ولعل شركة آبل تتفوق على جوجل من هذه الناحية. حيث إن هواتف آيفون تستمر في استلام التحديثات لما يصل إلى ست سنوات. لكن هناك الكثير من المحددات والعوائق منها كثرة الشركات المصنعة للهواتف الذكية من ناحية، وكثرة الهواتف التي تنتجها كل شركة من ناحية أخرى.

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وتستعد جوجل حاليًا لإطلاق نظام أندرويد 12 رسميًا، لتقوم الشركات المصنعة لاحقًا بإرساله إلى هواتفها بعد إدخال التعديلات اللازمة له.

وقد بدأ المطورون على منصة XDA الشهيرة في توفير إصدارات غير رسمية من نظام أندرويد لبعض الهواتف، وذلك بالاعتماد على النسخ التجريبية الكثيرة التي أطلقتها جوجل في الأسابيع الأخيرة.

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أندرويد 12 على الهواتف التي لا تدعمه

توفّر منصة XDA قائمة كبيرة من الإصدارات المعدلة، والتي تعرف باسم Custom ROMs، لعدد من الهواتف من أبرز الشركات المصنعة، بما في ذلك سامسونج، ونوكيا، وون بلس، وأسوس، وشاومي، وغيرها.

ويمكن للمستخدم أن يحصل على هذه الإصدارات مباشرةً من موقع المنصة. إلا أن هذه الإصدارات قد تضم مشاكل أمنية أو مشاكل في الأداء نظرًا لأنها مبنية على إصدارات مبكرة من نظام أندرويد 12. كما أن المستخدم يجب أن يكون على علم بكيفية تنصيب إصدارات أندرويد المعدلة.

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وتضم القائمة هواتف أساسية مثل سامسونج جالاكسي S10 ونوت 10 بإصداراتها المختلفة. مع هواتف نوكيا 6.1 ونوكيا 7 بإصداراتها المختلفة. إلى جانب هواتف مثل ون بلس 5، وإصدارات مختلفة من هواتف شاومي ضمن سلاسل Poco و Mi و Redmi.

ويميل المستخدمون للاعتماد على النسخ المعدلة من أنظمة التشغيل فقط للحصول على أحدث المميزات والتغييرات الشكلية في ظل عدم دعم هواتفهم لأحدث الإصدارات. إلا أننا ننصح بعدم الاعتماد عليها إلا في حالة وجود خبرة تقنية كافية. والاعتماد بدلًا من ذلك على أحدث إصدار أندرويد متاح للهاتف.

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