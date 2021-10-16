بدأ جهاز نينتندو سويتش الجديد بالظهور في المتاجر ولدى المستخدمين حول العالم، ولكن لم تقم نينتندو بإضافة خاصية الشحن اللاسلكي إلى جهازها الجديد.

وهذا لم يمنع أحد التقنيين عبر يوتيوب من إضافة خاصية الشحن اللاسلكي إلى أجهزة نينتندو سويتش بسهولة لم تكن متوقعة.

ولم يكلف استخدام الشحن اللاسلكي مع الأجهزة الكثير من الأموال أو المجهود، حيث تمكن من تحويل الجهاز بأقل من 14 دولار.

استخدام الشحن اللاسلكي مع نينتندو سويتش

بدأ Robotanv رحلته في عام 2012 من أجل تعديل الأجهزة واضافة المزيد من الاستخدامات والتقنيات الجديدة للأجهزة.

وقد تمكن سابقًا من جعل آيفون 4إس يدعم الشحن اللاسلكي،ولم تدعم آبل رسميًا بعد الشحن اللاسلكي حتى إصدار عام 2017.

ويستخدم جهاز نينتندو سويتش منفذ USB C لشحن الطاقة في الجهاز، لذلك كان من السهل إيجاد شريحة تدعم الشحن اللاسلكي وUSB C معًا.

وتعتمد الفكرة الرئيسية على إضافة شريحة خاصة تدعم الشحن اللاسلكي مع دعم لمنفذ USB C مباشرةً في ظهر الجهاز.

وتحتاج إلى استخدام اللحام مع هذه الشريحة لتضيفها للجهاز وتجعلها جزءًا من دائرة الشحن الخاصة به.

ويمكنك أن تجد الكثير من شرائح الشحن اللاسلكي بسهولة عبر متاجر أمازون بسعر أقل من 14 دولار.

ويجب عليك أن تزيل الكثير من مكونات الشاحن اللاسلكي، وأن تجعلها نحيفة قدر الإمكان وبعد ذلك الصاقها في ظهر الجهاز.

وبينما تعتبر طريقة اللحام سهلة ولا تحتاج إلى خبرة كبيرة، إلا أنك يجب أن تكون ماهرًا في إزالة أغلفة الشحن وشرائحها.

ولا تؤثر هذه الطريقة نهائيًا على سير الهواء ومعدل سيره في الجهاز، لذلك لا يوجد أي تأثيرات على أداء الجهاز نهائيًا.

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أجهزة OLED الجديدة

أطلقت نينتندو جهاز سويتش جديد تحت إسم OLED، ولا يقدم الجهاز الكثير من الأداء حاليًا، حيث يعتبر الاختلاف الوحيد فيه هو استخدام الشاشة الجديدة.

ولكن قام الكثير من المحللين بتجربته ليجدو أنه قادر على إنتاج رسوميات بمعدل 60 إطار في الثانية على دقة 4k.

ويعتبر الجهاز الترقية الأكبر التي حصلت للسويتش منذ أن تم إطلاقه في المرة الأولى في عام 2018 تقريبًا.

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