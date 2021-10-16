أهم نصائح التصوير عبر الهواتف الذكية

تطور التصوير عبر الهواتف الذكية كثيرًا لدرجة أنه أصبح ينافس التصوير عبر الكاميرات الإحترافية، بل وأصبح هاتف مثل آيفون 13 برو ينافس كاميرات الفيديو الاحترافية.

وذلك بسبب تطور تقنيات العدسات المختلفة التي يتم استخدامها في الهواتف، بالإضافة لتطور معالجة الهواتف للصور.

ويمكنكم الاعتماد على النصائح التالية من أجل التقاط صور عبر الهواتف الذكية أفضل وأكثر جودة.

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نظف عدسة الهاتف

تعتبر هذه النصيحة إحدى النصائح البدائية التي قد لا تخطر على بال البعض، ولكن تحتاج إلى تنظيف عدسة الهاتف دائمًا.

وذلك لأن الرجال يضعون هواتفهم في جيوبهم والسيدات في الحقائب، ويتعرض الهاتف للاتساخ كثيرًا في جميع هذه الأماكن.

لذلك يجب أن تقوم بتنظيف العدسة قبل التصوير مباشرةً، ولا تحاول أن تستخدم أغطية حماية العدسات، حيث قد تسبب ضررًا أكبر.

استخدام قاعدة الساعة الذهبية عند التصوير عبر الهواتف الذكية

تتشابه قوة كاميرات الهواتف مع قوة الكاميرات الاحترافية في بعض الأحيان، لذلك تنطبق عليها بعض القواعد العامة للتصوير مثل قاعدة الساعة الذهبية.

وتعتبر الساعة الذهبية هي الوقت من شروق الشمس حتى ساعة بعدها، أو قبل غروب الشمس بساعة واحدة على الأقل.

وتعتبر هذه الأوقات الأنسب للتصوير في أي بلد حول العالم وباستخدام أي كاميرا مهما كانت بدائية، وتنتج هذه الساعة صورًا مذهلة.

لا تيأس من التجربة

تعتمد عملية التقاط صور جميلة على التجربة، لذلك لا يجب أن تمل من المحاولة، ويجب أن تحاول أكثر من مرة.

ولكن يجب أن تحاول التغيير قليلًا في كل محاولة وذلك من أجل اتقان الصورة ولتنتج صورة أفضل كما تتخيلها.

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ابتعد عن الصور المزدحمة

اهتم كثيرًا بتكوين صورتك والأشياء الموجودة داخل الصورة، ويجب عليك أن تحاول جاهدًا ألا تكون صورتك مزدحمة أو مليئة بالأشياء.

وكلما كان مشهد الصورة أقل في الإزدحام كلما كانت الصورة أجمل وأكثر أناقة، ويجب أن يكون الشخص الذي تلتقط له الصورة في مركز الصورة.

ثبّت يدك جيدًا في التصوير عبر الهواتف الذكية

على الرغم من كون جميع الهواتف الذكية تقدم تقنيات التثبيت البصري، إلا أن الحل الأفضل دائمًا هو التثبيت اليدوي.

لذلك يجب أن تحاول تثبيت يدك قدر الإمكان حتى لا تهتز الصورة ولكي لا تنتج الصورة مهتزة أو ضعيفة، ويمكنك أن تستخدم مثبت خارجي للهاتف.

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