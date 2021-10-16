أشياء لم تكن تعرفها عن ساعة آبل 7

بدأت ساعة آبل 7 بالوصول إلى المستخدمين الذين قاموا بطلبها بشكل مسبق، وقد كانت الشركة أعلنت عنها منذ شهر تقريبًا.

وتأتي الساعة الجديدة بتصميم مميز ومختلف عن الساعات السابقة، حيث أصبحت تأتي بشاشة بحواف أقل كثيرًا.

وذلك ما ساعد الشركة في زيادة حجم الشاشة بشكل كبير دون التأثير على حجم الساعة الكليّ.

وعلى الرغم من أن الجميع يعرفون مميزات ساعة آبل الجديدة، إلا أنه توجد مجموعة من الأمور التي لم يخبرك أحدٌ عنها سابقًا.

تجهيز ساعة آبل 7 للعمل أصبح أسهل وأسرع

عملت آبل كثيرًا على تطوير الساعة والنظام الذي تعمل به، وذلك لتعمل بشكل أفضل وأسرع كثيرًا من الماضي.

وقد أصبحت قادرًا الآن على تثبيت الساعة وتجهيزها للاستخدام بسهولة وشكل سريع للغاية، كما أن الشركة حلت إحدى مشاكل تجهيز الساعة المزعجة في الماضي.

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تغيير طريقة عرض التطبيقات

قامت آبل بتغيير طريقة عرض التطبيقات الافتراضية في ساعة آبل، حيث أصبحت قادرًا على اختيار طريقة العرض أثناء تجهيز الساعة وتنصيبها.

وتعرض لك الساعة اختيار طريقة عرض التطبيقات تلقائيًا عندما تقوم بتجهيز الساعة وفتحها للمرة الأولى، وذلك لاختيار الشكل المناسب لك.

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الاستفادة من الشحن السريع الجديد لا يحتاج إلى شاحن خاص

جعلت آبل الساعة تشحن بشكل أسرع من الماضي، وذلك عبر استخدام منفذ USB C للشاحن، بالإضافة إلى تطوير تقنية الشحن.

كما تستطيع الاستفادة من هذه التقنية عند استخدامك لأي منفذ طاقة يمتلك منفذ USB C، ولا يجب أن يدعم قوة 20 واط.

لذلك أصبح من السهل أن تترك الساعة تشحن في أي وقت من اليوم وتستفيد منها في تتبع نشاطاتك اليومية أو نومك.

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استخدام أساور الساعات القديمة

قامت آبل نظريًا بزيادة حجم شاشة الساعة، وذلك دون التأثير على حجم الساعة الكلي وذلك حتى تعمل الأساور القديمة معها.

ويشير الرقم الذي تعطيه آبل للساعة إلى حجم الشاشة فقط دون التأثير على حجم الساعة الكلي، لذلك يمكنك استخدام الأساور القديمة.

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التخلي عن منفذ التشخيص في ساعة آبل 7

كانت آبل تعتمد على وضع منفذ لتشخيص الساعة وكشف المشاكل الخاصة بها، وكان هذا المنفذ يوجد تحت السوار السفلي.

ولكن قامت آبل بالتخلي بشكل كامل عن هذا المنفذ، حيث لا يمكنك رؤية المنفذ في ساعة آبل 7.

ولا توجد معلومات إن كانت آبل تخلت عن المنفذ لصالح منفذ لاسلكي أم قامت بتغيير موقعه فقط.

وقد أصبحت الساعة مقاومة للأتربة والغبار، وهذا يمكن أن يكون سبب التخلي عن المنفذ بشكل كامل.

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