Alienware تعيد تصميم حاسبها الرائد للألعاب Aurora

بالتزامن مع احتفالها بحلول الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيس العلامة التجارية المملوكة لشركة ديل، أعلنت Alienware عن إعادة تصميم لحاسبها المكتبي الرائد للألعاب Aurora.

ويعتمد التصميم الجديد على المزيد من الأجزاء والتخطيطات القياسية في الصناعة، وهي ميزة شائعة في بعض أفضل أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب.

ويشار إلى أن الجهاز ليس معروضًا للبيع بعد. ولكن من المتوقع أن يكون جزء من إطلاق Aurora الرئيسي القادم.

وبينما تستخدم أجهزة Aurora الحالية مصدر طاقة يجعل من الصعب ترقية هذا الجزء أو استبداله، فإن النموذج المعاد تصميمه لا يفعل ذلك.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح تمامًا ما إذا كانت الشركة قد تحولت إلى مزودات طاقة ATX القياسية.

ويحتوي Aurora القادم، الذي لم تكشف Alienware عن معظم مواصفاته، على هيكل محدث بحجم داخلي يبلغ 1.5 ضعف حجم الخط الحالي.

ويبدو الجزء الخارجي من العلبة متشابهًا إلى حد كبير، مع الجمالية المألوفة في المقدمة. ولكن هناك الآن لوحة جانبية اختيارية واضحة تتيح لك رؤية جميع المكونات الخاصة بك.

ويأتي التصميم الجديد بقياس 23.2×20.1×8.86 إنشات (589×510×225 ميليمتر) ويصل وزنه إلى 15.5 كيلوجرام. وهذا أكبر بكثير من Alienware R10 الذي يأتي بقياس 18.9×17×8.77 إنشات. كما يبدو أن الهيكل الجديد يأتي ببشكل زاوي أكثر قليلاً من التصميم السابق.

وتتيح العلبة الجديدة أيضًا مزيدًا من عرض ضوء RGB. وفي حين أن الجهاز السابق كان يحتوي على ما يصل إلى أربع مناطق إضاءة، فإن النماذج ذات اللوحة الزجاجية تسمح بما يصل إلى ثماني مناطق.

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Alienware تحتفل بالذكرى السنوية 25 لتأسيسها

بالإضافة إلى حقيقة أنه يتم تقديمه مع ما يصل إلى بطاقة رسومات RTX 3090، لا تتحدث Alienware عن المواصفات حتى الآن.

ويشمل النظام ما يصل إلى أربعة مراوح بقياس 120 ميليمتر، حسب الإعداد. وهناك أيضًا خيارات تبريد سائل مع مبرد متعدد الإمكانات. لذلك قد يتم توصيل واحدة على الأقل من تلك المراوح بمبرد.

وتدعي Alienware أن هذا الجهاز أكثر هدوءًا بنسبة بين 13 و 16 في المئة في وضع الخمول بالمقارنة مع R10 و R12 عبر التبريد السائل، وهو أكثر هدوءًا بنسبة 9 في المئة أثناء أعباء عمل المعالج الثقيلة.

وتعد الشركة أيضًا بدرجات حرارة منخفضة للمعالج مع التبريد السائل. ويمكنك أيضًا رفع تردد تشغيل المعالج. وتقول Alienware إن مبرد المعالج يكون أكثر هدوءًا بنسبة 13 في المئة من النماذج السابقة التي تم رفع تردد تشغيلها.

وتستخدم الشركة لوحة مخصصة مع توصيلات طاقة موضوعة على الحافات لإدارة الكابلات بشكل أنظف وتدفق هواء أفضل. وتدعي Alienware أن هذا يسمح للمنافذ الأمامية بالاتصال بالمعالج دون لوحة أمامية، مما قد يعني استمرار اللوحات ذات الأشكال الغريبة التي استخدمتها في التصميمات السابقة.

ومن المحتمل أن نكتشف المزيد عن Aurora الأكبر حجمًا والمعاد تصميمه في وقت لاحق من هذا العام. بما في ذلك مدى قابلية ترقيته، بالإضافة إلى التكلفة والعتاد.

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