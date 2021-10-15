فيسبوك تطرح نسخ واتساب الاحتياطية المشفرة

أعلنت شركة فيسبوك أن النسخ الاحتياطية المشفرة من طرف إلى طرف لمنصة واتساب لنظامي التشغيل iOS وأندرويد متاحة اعتبارًا من الخميس.

وقدمت الشركة التشفير الشامل للمحادثات لسنوات. ولكن مع هذا التغيير الجديد، يمكنك الحصول على نفس المستوى من التشفير مع النسخ الاحتياطية الخاصة بك.

ويتم طرح الميزة ببطء للأشخاص الذين يستخدمون أحدث إصدار من التطبيق. واتخذت المنصة هذه الخطوة لإغلاق إحدى الطرق الصعبة التي يمكن من خلالها اختراق الاتصال الخاص بين الأفراد عبر التطبيق.

ويجري تخزين نسخ واتساب الاحتياطية في آيكلاود أو جوجل درايف. ولكن هذا يعني أنه يمكن لشركة آبل أو جوجل تسليم النسخ الاحتياطية إلى الحكومات أو سلطات تطبيق القانون إذا اضطرت لذلك.

ومع التغيير المتاح اليوم الخميس، يمكنك تأمين النسخ الاحتياطية السحابية لمنصة واتساب بكلمة مرور أو مفتاح تشفير مكون من 64 رقمًا، وهو ما يعني نظريًا أنه لا أحد غيرك يكون قادرًا على الوصول إلى النسخة الاحتياطية.

ولن تتمكن منصة واتساب ولا مزود خدمة النسخ الاحتياطي من قراءة النسخ الاحتياطية أو الوصول إلى المفتاح المطلوب لإلغاء قفلها.

وقالت فيسبوك: تم بناء واتساب على فكرة بسيطة تتمحور حول أن ما تشاركه مع أصدقائك وعائلتك يبقى بينكما. وقبل خمس سنوات، أضفنا التشفير من طرف إلى طرف افتراضيًا، الذي يحمي أكثر من 100 مليار رسالة يوميًا أثناء انتقالها بين أكثر من ملياري مستخدم.

وأضافت: بينما يتم تخزين الرسائل المشفرة من طرف إلى طرف التي ترسلها وتستقبلها عبر جهازك، فإن العديد من الأشخاص يريدون أيضًا طريقة لإجراء نسخ احتياطي لمحادثاتهم في حالة فقدهم لهاتفهم. وبدءًا من اليوم، نوفر طبقة أمان إضافية اختيارية لحماية النسخ الاحتياطية المخزنة عبر آيكلاود أو جوجل درايف مع التشفير التام بين الأطراف.

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فيسبوك توفر أمانًا إضافيًا لنسختك الاحتياطية

تفاخرت الشركة بأنه لا توجد خدمة رسائل عالمية أخرى بهذا النطاق توفر هذا المستوى من الأمان لرسائل المستخدمين والوسائط والرسائل الصوتية ومكالمات الفيديو ونسخ الدردشة الاحتياطية.

ويرى مستخدمو المنصة خيارًا لإنشاء مفتاح تشفير مكون من 64 رقمًا لقفل النسخ الاحتياطية للمحادثات في السحابة. ويمكن للمستخدمين تخزين مفتاح التشفير في وضع عدم الاتصال أو في مدير كلمات المرور من اختيارهم. أو يمكنهم إنشاء كلمة مرور تدعم مفتاح التشفير الخاص بهم في خزنة المفاتيح الاحتياطية المستندة إلى السحابة التي طورتها الشركة.

ولا يمكن استخدام مفتاح التشفير المخزن في السحاب دون كلمة مرور المستخدم. وقالت واتساب: نحن نعلم أن البعض يفضل مفتاح التشفير المكون من 64 رقمًا. بينما يريد الآخرون شيئًا يمكنهم تذكره بسهولة. لذلك نقوم بتضمين كلا الخيارين.

وبمجرد إنشاء نسخة احتياطية مشفرة، يتم حذف النسخ السابقة من النسخ الاحتياطية. ويحدث هذا تلقائيًا، وليس هناك أي إجراء يتعين على المستخدم اتخاذه.

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