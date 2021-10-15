تويتر تطلق Ticketed Spaces لنظام أندرويد

بعد توفير الخيار لأول مرة لمستخدمي iOS المحددين في شهر أغسطس، أتاحت منصة تويتر الآن Ticketed Spaces لجميع مستخدمي iOS في الولايات المتحدة، بينما يتم أيضًا طرح الخيار الآن عبر أندرويد، مما يوفر خيارًا آخر لتحقيق الدخل في التطبيق .

وتتيح ميزة Ticketed Spaces لمضيفي Spaces تحديد سعر التذكرة لعمليات البث الخاصة بهم، مع حصول صانع المحتوى على نسبة 97 في المئة من الإيرادات.

وتنخفض هذه النسبة إلى 80 في المئة بمجرد أن يصل صانع المحتوى الفردي إلى 50 ألف دولار من إجمالي الأرباح (تراكميًا عبر Ticketed Spaces و Super Follows).

ولكن لا يزال هناك الكثير من الإمكانات لكسب أموال من عمليات البث الصوتي في التطبيق، مع وجود المزيد من المستخدمين الآن قادر على الوصول إلى الخيار.

من أجل التأهل إلى Ticketed Spaces، يجب أن يكون عمر المضيفين أكثر من 18 عامًا، وأن يكونوا قد استضافوا ثلاث غرف صوتية مباشرة في الثلاثين يومًا السابقة للتقديم. كما يحتاج المضيفون أيضًا إلى ما لا يقل عن 1000 متابع عبر المنصة.

ويعتمد التوسيع على الدفع الاجتماعي الصوتي للمنصة، الذي يتضمن إضافة علامة تبويب Spaces جديدة، والتي يتم نشرها أيضًا إلى المزيد من المستخدمين.

بينما تتطلع تويتر أيضًا إلى تحسين اكتشاف Spaces بعلامات مواضيع جديدة تساعد في إبراز عمليات البث ذات الصلة في الوقت الفعلي للمستخدمين المهتمين المحتملين.

ويمكن أن يساعد توسيع البرنامج تويتر في الاحتفاظ ببعض من أفضل المواهب الصوتية. وذلك من خلال توفير حافز إضافي لهم للبث في التطبيق.

ويمكن أن توفر Spaces أيضًا إمكانية وصول وإمكانية عرض أكبر من كلوب هاوس. وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى زيادة الإيرادات نتيجة لذلك، وهو إغراء رئيسي آخر للمذيعين المحتملين في التطبيق.

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تويتر تريد الاستفادة بشكل كامل من Spaces

لا يزال من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت Spaces قد تصبح عنصرًا أساسيًا في تجربة تويتر. إذ تلاشى الكثير من الحديث المبكر حول الميزة الآن.

وبالرغم من أنها تخدم غرضًا، ويمكن أن توفر قيمة كبيرة في بعض النواحي. ولكن ليس من الواضح ما إذا كان المستخدمون قد يهتمون بالصوت الاجتماعي على المدى الطويل. خاصةً بمجرد رفع قيود فيروس كورونا. إذ يتمكن الأشخاص من العودة إلى اللقاءات الاجتماعية المنتظمة، مما يقلل الحاجة إلى الاتصال عبر الإنترنت.

ولكن هناك بعض حالات الاستخدام القيمة. وتستثمر المنصة أيضًا في صناع محتوى Spaces. وذلك لأنها تتطلع إلى تعزيز الاستفادة من كل القيمة التي يمكن الحصول عليها من غرف الصوت المباشر.

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