آبل تركز على HomePod لمنافسة Amazon Echo

استعانت شركة آبل بمهندس جديد لقيادة جهود البرامج لمكبر الصوت الذكي HomePod، وذلك بهدف تحويل المنتج إلى نجاح أكبر.

ووظفت الشركة المصنعة لهواتف آيفون التقني الصوتي افروز فاميلي لقيادة العمل. وعمل فاميلي في آبل من 2012 إلى 2016 قبل مغادرته للمشاركة في تأسيس شركة الصوتيات الناشئة Syng مع مصمم آبل الصناعي السابق كريستوفر سترينجر.

وترك فاميلي الشركة الناشئة في وقت سابق من هذا العام بعد المساعدة في تطوير منتج الشركة Cell Alpha.

وتتطلع الشركة إلى تحدي مكبرات الصوت الذكية بشكل أفضل من أمازون وجوجل. ويهيمن جهاز Echo من أمازون، المجهز بالمساعد الصوتي أليكسا، على الصناعة حاليًا.

ويعتمد المستخدمون على المنتج للقيام بأشياء مثل تشغيل الموسيقى والإجابة على الأسئلة وتعيين التنبيهات.

وغادر جيسون هاريسون، الذي أشرف على برنامج HomePod، شركة آبل العام الماضي من أجل العمل لصالح شركة Airbnb.

وفي الخريف الماضي، أعادت شركة آبل النظر في هذا المفهوم باستخدام جهاز HomePod mini بسعر 99 دولار.

ولم يصبح هذا الجهاز رائجًا بالنسبة للشركة. ولكن ساعد في تحسين المبيعات الإجمالية للشركة من مكبرات الصوت.

ومع ذلك، فإنها لم تحرز تقدمًا كبيرًا ضد أجهزة أمازون وجوجل، وذلك وفقًا لبيانات شركة أبحاث السوق Consumer Intelligence Research Partners.

وكان لدى Syng صراعاتها الخاصة. وطورت الشركة الناشئة مكبر الصوت الخاص بها كبديل متطور لـ HomePod، حيث وصل سعره إلى 1800 دولار.

ويوفر الجهاز ما تسميه الشركة الناشئة الصوت الثلاثي – الصوت الذي يأتي من ثلاثة اتجاهات مختلفة. ولكن الجهاز كان يمثل تحديًا في التطوير والتصنيع، وسعره يجعله أقرب إلى من منتج متخصص من منتج استهلاكي.

ويتمتع فاميلي بالكثير من الخبرة مع مكبرات الصوت الذكية. وقبل انضمامه إلى Syng، كان مهندس صوت في آبل وعمل على HomePod الأصلي.

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آبل تريد إعادة HomePod إلى المسار الصحيح

عادةً ما تحدث الشركة المصنعة لهواتف آيفون برامج HomePod سنويًا، جنبًا إلى جنب مع تحديثات برامج آيفون وآيباد الرئيسية.

وفي الشهر الماضي، حدثت عملاقة التكنولوجيا برنامج HomePod بتكامل محسّن مع Apple TV. وقامت الشركة منذ عدة أشهر بإعادة تشكيل إدارة المنتج، عندما جمعت فرق برامج HomePod و Apple TV في مجموعة واحدة تقدم تقاريرها إلى مبتكر iTunes، جيف روبين.

وتخطط الشركة المصنعة لهواتف آيفون لدمج أجهزة HomePod و Apple TV. وأفادت وكالة بلومبرج أن الشركة تعمل على جهاز كاميرا مدمج يجمع Apple TV و HomePod وفيس تايم على أن يتم طرحه لأول مرة في عام 2023.

وتم الإشادة بجودة صوت أول جهاز HomePod، الذي تم إصداره في عام 2018. ولكن تم انتقاده بسبب ارتفاع سعره. وتوقفت الشركة عن إنتاجه في شهر مارس. وأصدرت في العام الماضي جهاز HomePod Mini الأرخص والأصغر.

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