BBalance .. أول بساط حمام ذكي في العالم لمراقبة الصحة والوزن

بدأ التطور التقني في الوصول لجميع الأدوات التي لم تكن ذكية أبدًا. وذلك حيث إن المنبهات، والساعات، وحتى أقفال الأبواب قد أصبحت ذكية وقادرة على تقديم استفادة أكبر للمستخدمين. ويأتي BBalance لاستكمال هذا التطور، وهو بساط حمام ذكي يساعد على مراقبة الحالة الصحية.

وقد تم تطوير هذا البساط من طرف شركة ناشئة فرنسية كابتكار مميز يستغل أداة موجودة في كل منزل، ألا وهي البساط/السجادة الموجود أمام باب الحمام.

ويأتي بساط الحمام الذكي BBalance من تصميم شركة Baracoda Daily Healthtech. وهو قادر على التعرف على “بصمة القدم”. حيث إن البساط يتعرف على المستخدم الواقف فوقه. وعليه فإنه مناسب لجميع أفراد العائلة مع فصل بيانات كل فرد عن الآخر.

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ويقدّم هذا البساط إضافة مميزة لمنتجات المنزل الذكي. وتجربة الاستخدام بسيطة ولا تحتاج لتدخل المستخدم. وذلك لأن البساط يعمل تلقائيًا بمجرد أن يخرج المستخدم من الحمام ويقف فوقه لتجفيف قدميه.

ويقدم بساط BBalance دعمًا لتقنيات بلوتوث وواي-فاي كما أنه قادر على الاتصال بتطبيق مخصص متاح لهواتف أندرويد و iOS، ومن خلال هذا التطبيق يمكن تتبع جميع القياسات التي يقوم بها البساط.

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بساط حمام ذكي لمراقبة الصحة والوزن

يتمكن بساط BBalance الذكي من قياس الوزن، وتركيب الجسم، ومؤشرات الحالة الصحية العامة، إلى جانب حالة الجسم من حيث الوضع وطريقة الوقوف. كما يقوم البساط بحساب كم أكبر من البيانات المتخصصة.

وأما عن نظام التعرف على بصمة القدم فإنه يعمل بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للتعرف على الشخص، كما أن البساط يقترح على المستخدم تمرينات رياضية متعلقة بشكل وهيئة الجسم. وذلك بالاعتماد على 4,000 نقطة لقياس حساسية الضغط أثناء وقوف المستخدم فوقه.

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ويأتي البساط بألوان مختلفة، وذلك حيث يتوفر بالألوان الأسود، والأزرق، والوردي، والأبيض. كما أن التطبيق الخاص به يوفّر وضعين لتصفح البيانات، الوضع الأول هو الوضع البسيط والذي يعرض بيانات بسيطة سهلة الفهم، أما عن الوضع الثاني فهو وضع البيانات Data Mode والذي يعرض كافة البيانات التي يقيسها البساط.

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السعر والتوفر

تعمل الشركة حاليًا على جمع التمويل اللازم من خلال حملة على منصة Kikstarter. إلا أن الفكرة المميزة للمنتج قد ساعدتها في جمع مبلغ وصل إلى 37,000 دولار أمريكي في فترة وجيزة.

وفي حالة حجز المنتج بدايةً من الآن فإنه سوف يكلف 229 دولارًا أمريكيًا، في حين أنه سيتوفّر لاحقًا بسعره الكامل وهو 399 دولارًا أمريكيًا. كما أن الشركة سوف تبدأ في إتاحة المنتج في أبريل 2022.