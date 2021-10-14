مارك زوكربيرج يبحث في مستقبل ميتافيرس

يشوق مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، وقائد الواقع الافتراضي ضمن الشركة، أندرو بوسورث، للنموذج الأولي لجهاز الواقع الافتراضي أو الواقع الغامر عبر صور جديدة.

ونشر زوكربيرج وبوزورث صورًا لهما وهما يرتديان نماذج أولية لنظارة الرأس ويربطان المفاهيم بعمل فيسبوك على ميتافيرس.

وفي حين أن نظارة الرأس التي يرتديها الاثنان ليست مضمونة بأي حال من الأحوال لتصبح منتج بيع بالتجزئة فعلي، فإنها تمثل نظرة على ما يجري في مختبر الواقع الافتراضي في فيسبوك.

وتبدو نظارة الرأس التي يرتديها مارك زوكربيرج مشابهة لنظارة الرأس Oculus الخاصة بالشركة. ومع ذلك، فإنه يعرفها على أنها دقة شبكية العين، وهي عبارة مستعارة من شركة آبل للشاشات ذات كثافة البكسل العالية بحيث لا يمكنك تمييز النقاط الفردية عبر مسافة التشغيل العادية.

وتتميز سماعة الرأس التي يرتديها بوسورث بتصميم أفضل، وتبدو مثل الرسومات والأوصاف الخاصة بنظارة الرأس للواقع الافتراضي من آبل.

وبعيدًا عن تعليق زوكربيرج الغامض حول شبكية العين، لا توجد أي تفاصيل حول نوع نظارة الرأس التي يشوقان لها، وما هي قدراتها، أو حتى إذا كانت مجرد نماذج تصميم غير وظيفية.

وقد يكون هذا الغموض متوقعًا، وذلك بالنظر إلى أن هذا ليس إعلانًا عن منتج من فيسبوك.

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مارك زوكربيرج يشوق لجهاز الواقع الافتراضي

في حين أصدرت الشركة نظارات راي بان الذكية التي لا تحتوي على شاشة والتي وصفتها بأنها خطوة في الطريق نحو نظارات الواقع المعزز الكاملة، فإن مختبر الواقع الافتراضي في فيسبوك يشوق أيضًا للعديد من النماذج الأولية التي ربما لن تتمكن من الوصول إلى السوق.

ويتضمن ذلك أشياء مثل النظارة التي تترجم وجهك عبر مقدمة نظارة الواقع الافتراضي. ونظارات الواقع المعزز Aria التي تركز على الأبحاث. ومجموعة إثبات المفهوم لنظارات الواقع الافتراضي التي تظهر لك عالمًا افتراضيًا بدلاً من زيادة العالم الحقيقي.

وبدلاً من عرض نظارة الرأس القابلة للبيع، يبدو أن مارك زوكربيرج يروج لمفهومه لما يسمى بـ ميتافيرس. الذي تقول الشركة إنه عالم افتراضي يمكن أن يكون الإصدار التالي من الإنترنت.

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