فيسبوك تعزز سياساتها بشأن التنمر والمضايقات

أعلنت منصة فيسبوك أنها تبدأ بإزالة المحتوى الجنسي الذي يستهدف الشخصيات العامة كجزء من تحديث جديد لسياسات التنمر والتحرش. وتشمل تغييرات السياسة أيضًا هجمات مضايقة منسقة ضد المستخدمين.

وكجزء من تحديث السياسة الجديد هذا، قالت المنصة إنها تزيل أي حسابات أو صفحات أو مجموعات أو أحداث مخصصة لإضفاء الطابع الجنسي على الشخصيات العامة، بما في ذلك المشاهير والسياسيين وصناع المحتوى.

وقال أنتيجون ديفيس، رئيس السلامة العالمية في فيسبوك، في تدوينة، إن السياسة الجديدة تحظر الصور الفوتوغرافية والرسومات الجنسية وأي محتوى مهين فيما يتعلق بالوظائف الجسدية.

وأشارت الشركة أيضًا إلى أنها تزيل التعليقات الجنسية غير المرغوب فيها والهجمات المتكررة التي تضايق فردًا جنسيًا.

وكتب ديفيس في التدوينة: الشخصيات العامة – سواء كانوا سياسيين أو صحفيين أو مشاهير أو صناع محتوى – يستخدمون منصاتنا للتواصل مباشرة مع متابعيهم. لقد أجرينا هذه التغييرات لأن مثل هذه الهجمات يمكن أن تحول مظهر شخصية عامة إلى سلاح، وهو أمر غير ضروري وغالبًا لا يتعلق بالعمل الذي تمثله هذه الشخصيات العامة.

ويأتي إعلان سياسة فيسبوك بعد أن أدلت المبلغة عن المخالفات فرانسيس هوجين بشهادتها أمام الكونجرس الأسبوع الماضي.

وركزت جلسة الاستماع يوم الثلاثاء الماضي على سلسلة من التقارير من صحيفة وول ستريت جورنال التي كشفت أن المسؤولين التنفيذيين في الشركة كانوا على دراية بالأضرار التي يمكن أن تلحقها منصتها بالمستخدمين، وخاصة المراهقين.

ومن المتوقع أن تدلي هوجين بشهادتها أمام البرلمان البريطاني في وقت لاحق من هذا الشهر.

ويتضمن التحديث الجديد أيضًا لغة جديدة تحظر الهجمات الكبيرة والمنسقة على المستخدمين المعرضين لخطر متزايد من حدوث ضرر في وضع عدم الاتصال، حتى إذا كانت المنشورات أو الرسائل لا تنتهك سياسات محتوى الشركة.

ويتضمن هذا التحديث منشورات عبر فيسبوك وإنستاجرام والرسائل المباشرة المرسلة إلى أفراد مثل المعارضين الحكوميين أو ضحايا الهجمات العنيفة.

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فيسبوك تحظر المحتوى الذي يتحرش جنسيًا بالمشاهير

أضافت منصة تويتش في الشهر الماضي أدوات جديدة لمحاربة مضايقات صناع المحتوى. بما في ذلك خيارات التحقق من رقم الهاتف للدردشة.

وأعلنت منصة البث أيضًا عن تغييرات في نظام التحقق من البريد الإلكتروني الخاص بها. وذلك لمنح صناع المحتوى مزيدًا من التحكم في المشاهدين الذين يستخدمون الدردشة.

ويسمح للمستخدمين بما يصل إلى خمس حسابات لرقم هاتف واحد. ويحد ذلك من عدد الحسابات التي يمكن إجراؤها لمضايقة صانع المحتوى.

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