تيسلا مطالبة بتقديم معلومات حول برنامج القيادة الذاتية الكاملة

تريد الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة NHTSA معرفة سبب عدم إصدار شركة تيسلا لاستدعاء المرشد الآلي بعد أن أصبح واضحًا أن نظام مساعدة السائق لديه مشكلة في رؤية سيارات الطوارئ المتوقفة.

وتطلب NHTSA أيضًا من الشركة الحصول على مزيد من المعلومات حول الاختبار التجريبي العام المتنامي لبرنامج القيادة الذاتية الكاملة غير المكتمل. وعملية تقييم درجة الأمان التي تم إطلاقها مؤخرًا لدخول البرنامج، واتفاقيات عدم الإفشاء.

وتم توضيح مخاوف منظم السلامة في رسالتين تمثلان أحدث تحركات NHTSA التي تظهر أنها تولي اهتمامًا أكثر جدية شركة تيسلا أكثر من أي وقت مضى.

وكشفت NHTSA في شهر مارس أن لديها 23 تحقيقًا نشطًا في حوادث تحطم قد تكون تتعلق بالمرشد الآلي.

ويعود القلق من عدم قدرة المرشد الآلي على رؤية سيارات الطوارئ إلى سنوات ماضية. وفتحت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة تحقيقًا رسميًا في المشكلة في شهر أغسطس. وقالت إنها سجلت 11 حادثًا على الأقل منذ عام 2018 حيث اصطدم سائقون بمركبات طوارئ متوقفة – بما في ذلك 17 إصابة وحالة وفاة واحدة.

وقامت شركة تيسلا بشحن تحديث برنامج لسياراتها بهدف إصلاح المشكلة مع نظام مساعدة السائق الخاص بها في شهر سبتمبر. ولكن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة تريد معرفة سبب عدم خضوع الشركة لعملية الاستدعاء الرسمية مع هذا التحديث.

وكتبت الوكالة في أحد الرسائل: كما تدرك شركة تيسلا. يفرض قانون سلامة السيارة التزامًا على مصنعي السيارات ومعدات السيارات لبدء عملية سحب من خلال إخطار NHTSA. وذلك عند تحديد المركبات أو المعدات التي تنتجها والتي تحتوي على عيوب تتعلق بسلامة المركبات أو لا تمتثل لمعايير سلامة السيارات المعمول بها.

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تيسلا متهمة بمحاولة التهرب من عملية الاستدعاء

يطلب مكتب قسم العيوب في NHTSA من الشركة تحديدًا زمنيًا داخليًا لقرار نشر تحديث البرنامج لشهر سبتمبر. وأي تحقيقات أو دراسات داخلية أجرتها الشركة في هذا الشأن، وتواريخ محددة عندما وصل البرنامج إلى سيارات العملاء.

ويريد القسم أيضًا أن تقدم الشركة قائمة بأي حوادث ميدانية أو أحداث أخرى حفزت إطلاق البرنامج لمعرفة ما إذا كانت هناك أعطال ذات صلة ليست على علم بها. كما تريد الوكالة من تيسلا تقديم أي أساس تقني أو قانوني لعدم تقديم طلب استدعاء.

وتعد هذه واحدة من المرات الأولى التي استجوبت فيها وكالة السلامة الحكومية تيسلا بشكل مباشر حول ما يقول منتقدو الشركة إنه نمط من التهرب من عمليات الاستدعاء.

وأجرت الشركة عددًا من الإصلاحات الميكانيكية على السيارات على مدار السنوات، التي تم تصنيفها على أنها إصلاحات داخلية. وذلك بدلاً من القيام بها تحت الضمان، والتي يجادل البعض بأنها محاولة للتهرب من إصدار عمليات الاسترداد.

وأصدرت الشركة في وقت سابق من هذا العام استدعاء بسبب فشل شاشات اللمس عبر أكثر من 100000 سيارة من سياراتها. وذلك بعد الكثير من الضغط العام من NHTSA.

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