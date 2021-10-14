تعرف على مقابس الكهرباء الذكية

تعتبر مقابس الكهرباء الذكية أحد أهم الأجهزة الذكية التي يمكنك الاعتماد عليها في تنظيم منزلك الذكي وإدارته عن بعد.

وتسمح لك مقابس الكهرباء الذكية بتحويل أي جهاز غير ذكي تمتلكه في المنزل إلى جهاز ذكي يمكنك التحكم فيه عن بعد وإدارته.

لذلك تستطيع عبر هذه الأجهزة توصيل أي جهاز كهربائي يعتمد في مصدر طاقته على مقبس الكهرباء ومن ثم تحويله إلى جهاز ذكي.

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مميزات مقابس الكهرباء الذكية

تختلف مميزات مقابس الكهرباء الذكية وطريقة استخدامها بحسب اختلاف النموذج والشركة المصنعة، وذلك لأن كل شركة تضع مميزات خاصة بها.

وتمتلك بعض المقابس الذكية دعمًا للأوامر الصوتية والمساعد الصوتي مثل أمازون إيكو فليكس، ويسمح لك هذا بتوجيه الأمر مباشرةً للمقبس.

وتشترك جميع المقابس في قدرتها على الإتصال بشبكات الإنترنت والتحكم فيها عبر التطبيق الخاص به من هاتفك مباشرةً.

وتسمح لك بعض الأجهزة بالتحكم فيها عبر الأوامر الصوتية للمساعد الصوتي المدعوم من هاتفك، وذلك سواءً كان أليسكا أو سيري.

ويمكنك التحكم في المقبس الذكي عن بعد ووضع جدول للتشغيل والإغلاق بناءً على استخدامك أو ما ترغب فيه، حيث يمكنك جعله يعمل في وقت معين.

كما تستطيع الحصول على بيانات ومعلومات عن استخدام الجهاز المتصل بالمقبس للكهرباء، وذلك لأن المقبس يراقب الاستهلاك الكهربائي.

وتأتي بعض النماذج بجهاز تحكم خارجي منفصل يمكنك استخدامه للتحكم في المقبس دون الحاجة لاستخدام الهاتف تمامًا.

ويتم تصميم بعض المقابس لتعمل مع الأجهزة الخارجية خارج المنزل، وذلك لتتحكم فيها دون الحاجة إلى الخروج من منزلك.

ويمكن للمقابس الذكية أن تراقب استهلاك الكهرباء وتمنع الجهاز من استهلاك الكهرباء في حالة كان لا يعمل أو متروكًا في وضع النوم.

كما يمكن لها أن تمنع اندفاعات التيار الكهربائي التي تسبب في ضرر للأجهزة الكهربائية، وذلك لأنها تغلق الجهاز تلقائيًا عند الشعور بالاندفاع الكهربائي.

وتأتي المقابس الكهربائية الذكية بأسعار منخفضة مقارنة ً بباقي الأجهزة الذكية، لذلك تعتبر طريقة سهلة لتحويل منزلك إلى منزل ذكي.

كما أنها تكون مصممة بمعايير مرتفعة حتى تتمكن من حماية أجهزتك الكهربائية من تقلبات التيار الكهربائي والاندفاعات المفاجئة.

وتسبب هذه الاندفاعات المفاجئة في تلف الكثير من الأجهزة الكهربائية طوال العام، لذلك يعتبر استخدام المقابس الذكية حلًا مناسبًا.

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