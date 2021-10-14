الاختلاف بين سوار أمازون الصحي و Fitbit Charge 5

أعلنت أمازون عن نيتها لإطلاق سوار صحي ذكي جديد، وهو يشبه من ناحية التصميم FitBit Charger 5.

وتعرف شركة FitBit بتصميمها للأسوار الرياضية المتميزة والساعات الذكية التي تركز بشكل رئيسي على تتبع صحة المستخدمين، ولكن هل يستطيع سوار أمازون منافسة الأسوار الرياضية المختلفة من الشركات المتنوعة ؟

ويأتي سوار أمازون بسعر 80 دولار مقارنةً بسعر سوار Fitbit الذي يأتي بسعر 180 دولار، لذلك يعتبر سوار أمازون اختيارًا اقتصاديًا بشكل أكبر من سوار Fitbit.

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مقارنة بين مواصفات سوار أمازون الذكي وFitbit Charger 5

وجه المقارنة سوار أمازون Fitbit Charger 5 السعر 80 دولار 180 دولار العمر الأقصى للبطارية حتى سبعة أيام حتى سبعة أيام الحجم لم يعلن عنه بعد 35.8مم x 22.7مم x 12.5مم الوزن 20 جرام للسوار الصغير و 22 جرام للسوار الكبير 28 جرام دعم أنظمة التشغيل أندرويد وآيفون أندرويد وآيفون نوع الشاشة AMOLED AMOLED شكل الشاشة مربعة مربعة حجم الشاشة لم يعلن عنه بعد 21.8مم x 14.7مم تقنية Always On Display ❌ ✅ الاهتزازات ✅ ✅ البلوتوث ✅ ✅ GPS ❌ ✅ الدفع الاتلامسي ❌ ✅ مقاومة المياه ✅ ✅ مستشعر الارتفاعات ✅ ✅ مراقبة نبض القلب ✅ ✅ مراقبة أوكسجين الدم ✅ ✅ مستشعر ECG ❌ ✅

الفرق الضئيل في التصميم

يأتي جهاز أمازون الصحي بتصميم يشبه أغلب الأسوار الصحية الذكية، حيث يأتي مع شريط بلاستيكي به شاشة بتقنية Amoled.

ويمتلك جهاز أمازون على عكس Fitbit زرًا فيزيائيًا في منتصف الشاشة لتعود إلى الواجهة الرئيسية له.

وبينما لم تعلن أمازون بعد عن وزن أو حجم سوارها الذكي، ولكن أغلب التسريبات تتحدث أنه أقل وزنًا من المنافسين.

ويتوفر كلا السوارين بمجموعة من ثلاثة ألوان مختلفة، وهي تتوفر بشكل رسمي عند شرائك لأي سوار منهما.

وتقول أمازون بأنها توفر مجموعة من الأسوار الإضافية التي يمكنك شرائها لاحقًا، ويأتي السوار الإضافي بأسعار تبدأ من 15 دولار وحتى 30 دولار.

ويأتي سوار FitBit أيضًا بدعم للأسوار الإضافية ولكن تبدأ أسعارها من 50 دولار للسوار الواحد، لذلك لا تعتبر حلًا اقتصاديًا.

المستشعرات في سوار أمازون وFitbit

يعتمد السوارين على مواصفات متشابهة من ناحية المستشعرات، وذلك لأنهما يهتمان بصحة المستخدم ومتابعتها.

ولكن يأتي سوار Fitbit بمجموعة اختيارات أكبر قليلًا من سوار أمازون، حيث يستطيع السوار مراقبة حالة الضغط العصبي للمستخدم.

ويعمل بعد ذلك على إنتاج تقرير يعرض حالات الضغط العصبي والانزعاج التي يشعر بها المستخدم في الأوقات المختلفة من اليوم.

كما يستطيع مشاركة هذه النتائج مباشرةً مع الطبيب بالإضافة إلى مراقبة الارتعاشات القلبية التي قد تحدث للمستخدم.

ويقدم سوار FitBit اختيارات أكثر من ناحية استخدامه كساعة ذكية، حيث يأتي مزودًا بمستشعر GPS مبني بداخله.

وذلك بالإضافة إلى قدرته على الرد على المكالمات والرسائل والتنبيهات وإغلاق التنبيهات والاستخدامات الأخرى التي تشبه الساعات الذكية.

ويفتقر سوار أمازون لهذه الاختيارات والتي قد يحتاجها بعض المستخدمين، ويعمل كلا السوارين بشكل جيد مع هواتف آيفون وأندرويد.

الاشتراكات المدفوعة

يعمل كلا التطبيقين مع مجموعة من الاشتراكات المدفوعة الخاصة بهم، حيث تختلف الخدمات المزودة لكل اشتراك.

وتعرف شركة Fitbit بكونها أحد أفضل الشركات الصحية التي يمكنك استخدام تطبيقاتها والخدمات الصحية المتنوعة الخاصة بها.

لذلك إن كنت مهتمًا بالاشتراك في خدمة تعمل بشكل مناسب وأشمل، فإن خدمات Fitbit تعتبر الأقوى والأفضل.

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