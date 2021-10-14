أيسر لديها أجهزة عرض تدعم معدل التحديث المتغير

تشتمل مجموعة منتجات الألعاب Predator من شركة أيسر الآن على جهازي عرض بدقة 4K هما GM712 و GD711.

واختارت الشركة التركيز على GD711 أولاً لمشاركة معظم المعلومات عنه، إنه جهاز عرض LED يتميز بسطوع يصل إلى 1450 لومن ANSI (أو 4000 لومن LED) مع دعم HDR10.

ويدعم GD711 دقة 4K في الوضع القياسي. ولكن يتميز بوضع معدل التحديث المتغير VRR. الذي يعرض صورة أكثر سلاسة مع تذبذب الأداء في المنصات القوية، بما في ذلك أجهزة Xbox Series X وأجهزة الحاسب السريعة.

وفي هذا الوضع، يخفض الجهاز الدقة من دقة 4K إلى 1080 بكسل. ولكن يعزز معدل التحديث إلى 120 هرتز للمنصات أو ما يصل إلى 240 هرتز لأجهزة الحاسب. ويمكنه بشكل خاص تغيير معدل التحديث ديناميكيًا حسب الحاجة.

وتدعم منصة بلاي ستيشن 5 ما يصل إلى 120 هرتز عند 1080 بكسل. ولكن لا تعمل حتى الآن مع معدل التحديث المتغير VRR.

ومن الصعب جدًا العثور على أي أجهزة عرض أخرى في السوق تدعم معدل التحديث المتغير VRR. لذلك يبدو أن هذه ميزة كبيرة تمتلكها شركة أيسر لتمييز نفسها عن النماذج الأخرى.

وتقول الشركة إن GD711 لديه مجموعة واسعة من أحجام الإسقاط الممكنة. وذلك بالرغم من أنها توصي بشاشة 100 إنش من على بعد 2.6 متر.

ويأتي الجهاز مع متجر تطبيقات Aptoide TV المدمج. ويحتوي هذا النموذج على منفذي HDMI 2.0 ومنفذ خرج صوت وثلاث منافذ USB-A. ويبلغ العمر الافتراضي المتوقع له نحو 30000 ساعة في الوضع الاقتصادي أو ما يصل إلى 20000 ساعة في الوضع القياسي.

ولم تشارك الشركة تاريخ الإصدار المتوقع للولايات المتحدة. ولكن من المقرر وصوله للصين في شهر نوفمبر مقابل 11999 يوان صيني. على أن يصل في شهر ديسمبر إلى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا مقابل 1499 يورو.

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أيسر تعلن عن أجهزة عرض بدقة 4K

بالعودة إلى GM712، فهو جهاز عرض ألعاب قائم على المصباح بدقة 4K وهو أكثر سطوعًا من GD711 مع 3600 لومن ANSI من السطوع.

ويأتي إلى الصين في شهر نوفمبر مقابل 10999 يوان صيني، ومن ثم إلى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شهر يناير 2022 مقابل 1399 يورو.

وبالرغم من أن السعر أرخص قليلاً. ولكن GM712 أثقل من ناحية الوزن من GD711. كما أن لديه عمر افتراضي أكبر يبلغ نحو 5000 ساعة في الوضع القياسي، أو يصل إلى 12000 ساعة في وضع ExtremeEco.

ويحتوي الجهاز على العديد من ميزات GD711، بما في ذلك معدل التحديث المتغير و HDR10 ودعم معدل تحديث يصل إلى 240 هرتز لأجهزة الحاسب.

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