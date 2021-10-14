أيسر صممت Chromebook 515 للعمل أثناء التنقل

كشفت شركة أيسر عن مجموعة من أجهزة حواسيب كروم بوك في أحدث حدث صحفي عالمي لها. بما في ذلك Acer Chromebook 515، الذي يعد أحدث جهاز للشركة بقياس 15.6 إنشًا.

ومثل معظم مصنعي أجهزة الحاسب المحمول، فإن الشركة تحاول التقرب من الموظفين والطلاب عن بعد عبر العديد من إصداراتها الجديدة.

ويمثل Acer Chromebook 515 خطًا جديدًا يستهدف العملاء الذين يعملون من المنزل، حيث إنه يبدو كأداة مفيدة لعقد مؤتمرات الفيديو.

وفي السنوات الماضية، أصدرت الشركة عددًا قليلاً جدًا من أجهزة كروم بوك بقياس 15.6 إنشات. ولكن معظمها كان ضعيفًا من حيث المواصفات.

ويعمل Acer Chromebook 515 بمعالج Core i3-1115G4 أو Pentium Gold 7505 أو Core i5 أو Core i7، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت، وما يصل إلى 512 جيجابايت من سعة تخزين NVMe.

وصنعت الشركة غطاء الحاسب من الألومنيوم بينما صنعت النصف السفلي من البلاستيك. ولكن الجهاز ككل يبدو قويًا نسبيًا وجيد الصنع.

وتوفر مكبرات الصوت، بمساعدة مكبر صوت ذكي مدمج، صوتًا مرتفعًا يملأ الغرفة بسهولة، وهو أعلى من صوت العديد من أجهزة الحاسب المحمولة التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز والتي تعد أغلى ثمناً.

كما تحتوي كاميرا الويب على مصراع فعلي يسهل تحريكه للخلف وللأمام. ويعمل بشكل جيد لإبقاء المستخدم مرئيًا في الضوء الخافت. وهناك نوعان من الميكروفونات المدمجة أيضًا.

ولم تقدم الشركة حجم البطارية. ولكن تدعي أنك تحصل على ما يصل إلى 10 ساعات. وبالرغم من أن الشاشة بقياس 15.6 إنشًا ليست الأكثر سطوعًا. ولكن هذه الشاشة واسعة جدًا لتعدد المهام وغير لامعة بدرجة كافية للتخلص من أي وهج.

وتمتلك لوحة المفاتيح إضاءة خلفية، كما أنها تتضمين لوحة مفاتيح رقمية. ويوجد أسفل لوحة المفاتيح ماسح ضوئي لبصمات الأصابع ولوحة تتبع زجاجية كبيرة.

أيسر تعلن عن Chromebook 515

يوجد تقنيًا نموذجان من الحاسب، Chromebook 515 العادي و Chromebook 515 Enterprise. ويبدو أن الاختلاف الوحيد هو أن الأخير يأتي مع Chrome Enterprise، الذي يتضمن أدوات أمان وإدارة إضافية لأقسام تكنولوجيا المعلومات.

ويصل النموذج العادي إلى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في شهر أكتوبر، ويبدأ بسعر 499 يورو. بينما يصل نموذج Enterprise إلى أمريكا الشمالية في شهر يناير 2022 بسعر يبدأ من 649.99 دولار. على أن يصل إلى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شهر أكتوبر بسعر يبدأ من 799 يورو.

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