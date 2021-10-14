أيسر تعلن عن ConceptD 7 SpatialLabs Edition

أعلنت شركة أيسر رسميًا عن إصدارها للحاسوب المحمول ConceptD 7 SpatialLabs Edition لصناع المحتوى الثلاثي الأبعاد، مما يجلب تقنية 3D SpatialLabs الخالية من النظارات إلى جهاز حاسب محمول يمكنك شراؤه.

وتم الإعلان عن تقنية 3D SpatialLabs في وقت سابق من هذا العام، وهي تجمع بين مجموعة من التقنيات البصرية والعرضية والحسية مع إمكانات العرض في الوقت الفعلي لتقديم تجربة ثلاثية الأبعاد مجسمة خالية من النظارات.

وتتضمن هذه الميزات كاميرا ستيريو خاصة مع مستشعرين يتتبعان عينيك ورأسك وعدسة بصرية عبر الشاشة للتعامل مع الصور المختلفة لعينيك وبرنامج عرض يضبط الصور الثلاثية الأبعاد في الوقت الفعلي أثناء تحركك.

ولا تعتبر الشاشة الثلاثية الأبعاد مفيدة دون وجود محتوى ثلاثي الأبعاد. لذلك توفر الشركة بعض الأدوات مثل SpatialLabs Model Viewer، الذي يسمح لك باستيراد ملفات ثلاثية الأبعاد من تطبيقات مثل Autodesk Fusion 360 و Rhinoceros و ZBrush.

وتقول أيسر أيضًا إنها تعمل مع المطورين على حلول أكثر تكاملاً للمستقبل. وذلك بالرغم من محدودية توافر التكنولوجيا لهذا الحاسب المحمول الفردي يعني أن الطرح قد يكون بطيئًا على الأرجح.

وتقدم الشركة أيضًا تطبيق SpatialLabs Go مع تحسينات الذكاء الاصطناعي التي تسمح لك بتحويل المحتوى الثنائي الأبعاد إلى صورة مجسمة ثلاثية الأبعاد. بما في ذلك مقاطع الفيديو والصور والألعاب البسيطة وتغذية كاميرا الويب للمشاركين أثناء مؤتمر فيديو أو مكالمة فيديو.

أيسر توفر لك شاشة ثلاثية الأبعاد دون نظارات

بغض النظر عن تقنية 3D SpatialLabs، فإن ConceptD 7 SpatialLabs Edition هو حاسب محمول رائد المواصفات من أجل إنجاز جميع عمليات العرض في الوقت الفعلي والنمذجة الثلاثية الأبعاد التي تتصور الشركة استخدامه من أجلها.

وبالرغم من أنها لا تقدم تكوينات دقيقة حتى الآن. ولكن يمكن تهيئته باستخدام معالجات Intel Core i7-11800H. مع ذاكرة وصول عشوائي DDR4 تصل سعتها إلى 32 جيجابايت (يمكن ترقيتها حتى 64 جيجابايت). و Nvidia RTX 3080، و 2 تيرابايت NVMe SSD.

ولا يوجد سوى خيار واحد بالنسبة للشاشة من نوع LCD بقياس 15.6 إنشًا. وتوفر الشاشة دقة 3840×2160 بكسل في الوضع الثنائي الأبعاد أو 1920×2160 بكسل في الوضع الثلاثي الأبعاد.

وقالت الشركة: تكرس أيسر جهودها لكسر الحواجز بين الأشخاص والتكنولوجيا. SpatialLabs هي مثال لكيفية محاولة جعل هذا الهدف يرشدنا في كل ما نقوم به. يمكن للمصممين رؤية إبداعاتهم الثلاثية الأبعاد بشكل ثلاثي الأبعاد أثناء سير العمل. وذلك بدلاً من الاضطرار إلى الانتظار.

ويأتي ConceptD 7 SpatialLabs Edition في شهر ديسمبر إلى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بسعر يبدأ من 3599 يورو.

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