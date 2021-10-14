أفضل تطبيقات متجر آب ستور هذا الأسبوع

نعود إليكم هذا الإسبوع مع مجموعة من أفضل تطبيقات متجر آب ستور التي يمكنك تحميلها والاستمتاع بها عبر هواتفكم.

وتقدم هذه التطبيقات مجموعة من الخدمات المتنوعة التي تحتاجها في هاتفك، وتستبدل بعض هذه التطبيقات منتجات آبل الرسمية.

وذلك لأنها تقدم مجموعة أكبر وأفضل من الاستخدامات التي يمكنك الاعتماد عليها بشكل مباشر بدلًا من تطبيقات آبل الأصلية التي تكون في بعض الأحيان أقل جودةً من المتاح.

تطبيق Spark Mail لإدارة البريد الإلكتروني

يمتاز تطبيق Spark بواجهة سهلة وبسيطة الاستخدام تشجعك للاعتماد على التطبيق بشكل كامل وتجنب تطبيق البريد الخاص بآبل.

ويقوم التطبيق بتقسيم رسائل البريد الإلكتروني التي تصلك إلى مجموعات بحسب محتويات الرسالة، وذلك مثل النشرات الإخبارية أو رسائل شخصية.

ويستطيع التطبيق إدارة أكثر من حساب بريد إلكتروني واحد، ولكنه لا يقوم بتقسيم المجموعات بين جميع الحسابات الخاصة بك.

تطبيق ASL لتعلم لغة الإشارة

يساعد هذا التطبيق المهتمين بتعلم لغة الإشارة وتحديدًا لغة الإشارة الأمريكية وهي الأكثر انتشارًا حول العالم، حيث تستطيع عبره إتقان هذه اللغة وتجربتها.

وهو يعتمد بشكل كبير على مقاطع الفيديو لتعليمك لغة الإشارة، حيث يساعدك هذا التطبيق على اتقان حروف الأبجدية الأمريكية بسرعة.

ويقدم التطبيق محتواه الرئيسي والأساسي مجانًا، ولكن إن كنت ترغب في المزيد من المحتوى الاحترافي، فإنك تستطيع الاشتراك فيه بسعر 10 دولار.

تطبيق Elevate

يقدم لك Elevate فرصة للتعلم الكتابة والقراءة والتحدث والرياضيات، حيث يعرض لك مجموعة من التحديات التي يجب عليك إكمالها.

كما يضم التطبيق مجموعة متنوعة من التحديات المناسبة لكل مستوى معرفي من هذه العلوم، ويقوم باختبارك ليحدد قدرتك ويعرض لك المحتوى المناسب معك.

لذلك تستطيع الاعتماد عليه لتعلم المزيد من المهارات المعرفية الرئيسية وإتقانها بشكل كبير وسريع، وتحتاج للاشتراك في التطبيق من أجل فتح جميع المستويات الخاصة بالمهارات المتنوعة.

تطبيق FlipBoard

يعمل Flipboard على جمع المعلومات والأخبار من جميع المواقع عبر الإنترنت وعرضها لك مباشرةً في واجهة واحدة سهلة الوصول إليها.

كما تستطيع إضافة المواقع الخاصة بك والتي ترغب في متابعتها أو اختيار المواقع عبر الفئات المعروضة داخل التطبيق.

ويناسب هذا التطبيق محبي القراءة والإطلاع على الأخبار الجديدة يومًا بيوم، ويمكنك أن تفكر فيه كأنه مجلة الكترونية تجمع لك الإنترنت بأكمله.

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