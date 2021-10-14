آبل تمدد برنامج إصلاح AirPods Pro

مددت شركة آبل برنامج إصلاح AirPods Pro الذي يوفر إصلاحات أو بدائل مجانية لسماعات الأذن التي لديها مشكلات تتعلق بإلغاء الضوضاء أو الأصوات الثابتة.

وكان مستخدمو منصة ريديت أول من اكتشف التغيير الذي طرأ على صفحة دعم الشركة لبرنامج الإصلاح، الذي يشير الآن إلى أن البرنامج يغطي أجهزة AirPods Pro المتأثرة لمدة ثلاث سنوات بعد بيعها بالتجزئة لأول مرة، بدلاً من عامين. ويبدو أن الصفحة قد تم تحديثها في بداية شهر أكتوبر.

وتم تقديم برنامج الدعم في الأصل في شهر أكتوبر 2020، أي بعد عام واحد من الإصدار الأصلي لـ AirPods Pro في عام 2019. وهذا يعني أن برنامج الإصلاح الخاص بالشركة قد تم تقديمه في الوقت الذي كان من المقرر فيه انتهاء صلاحية الضمان بالنسبة لوحدات الإطلاق.

ومع تمديد برنامج الإصلاح إلى ثلاث سنوات. يجب الآن تغطية AirPods Pro التي تم شراؤها عند الإطلاق حتى شهر أكتوبر 2022.

وتقول الشركة إنها تصلح المشكلات التالية مع AirPods Pro:

أصوات طقطقة أو أصوات ثابتة تزداد في البيئات الصاخبة، مع ممارسة الرياضة أو أثناء التحدث عبر الهاتف.

إلغاء الضوضاء النشط لا يعمل كما هو متوقع. مثل فقدان صوت الجهير أو زيادة أصوات الخلفية، مثل ضوضاء الشارع أو ضوضاء الطائرة.

ويشير قسم المعلومات الإضافية في الصفحة الآن إلى أنه يتم تغطية العملاء الذين اشتروا AirPods عند الإطلاق في عام 2019 حتى شهر أكتوبر 2022 في حالة ظهور هذه المشكلة.

ويمكن لأولئك الذين اشتروا AirPods Pro في عام 2020 قبل إصدار الإصدار الذي تم إصلاحه في شهر أكتوبر 2020 الحصول على إصلاحات حتى عام 2023.

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آبل تحاول إرضاء مستخدمي AirPods Pro

وإذا كنت تواجه أيًا من هذه المشكلات. فإن لديك الآن عامًا إضافيًا كاملًا للحصول على إصلاح مجاني كجزء من برنامج الإصلاح. ويعني ذلك غالبًا أن تمنحك الشركة فرصة لاستبدال المنتج بآخر جديد.

وللقيام بذلك، تقول الشركة إنه يجب عليك الاتصال بفريق الدعم أو مقدم خدمة معتمد منها. أو تحديد موعد في أحد متاجرها.

وتقول الشركة إنه يتم فحص AirPods Pro قبل الخدمة للتحقق من أهليتها للبرنامج. وتؤكد آبل أن حافظة السماعات اللاسلكية لن يتم استبدالها لأنها لا تتأثر بالمشكلة. وينطبق البرنامج على AirPods Pro فقط وليس AirPods أو AirPods Max.

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