Vive Flow .. نظارة الرأس القادمة من إتش تي سي

تستعد شركة إتش تي سي للإعلان عن نظارة الرأس الجديدة للواقع الافتراضي HTC Vive Flow، وبفضل الصور التي شاركها المسرب إيفان بلاس، أصبحنا نعرف الآن كيف تبدو النظارة التي تكلف 499 دولار، ويبدأ شحنها في شهر نوفمبر.

وكانت الشركة تشوق للنظارة باستخدام شعار Go with the Flow مع العديد من صور نمط الحياة المقترحة. وذلك دون أن تعرض النظارة المخصصة للمستهلك التي تم تطويرها تحت الاسم الرمزي Hue.

وتعد HTC Vive Flow مجرد واحدة من محاولات الشركة لاستعادة حصتها في سوق الواقع الافتراضي للمستهلكين. وتطور الشركة أيضًا خدمة جديدة تشبه ميتافيرس تسمى Viveport Verse.

وتم تصميم الخدمة لتوفير تفاعل في الوقت الفعلي عبر أجهزة الواقع الافتراضي والواقع غير الافتراضي، مما يمنح الأشخاص القدرة على حضور الأحداث والتجمع في مساحات عبر الإنترنت وإنشاء المحتوى الخاص بهم.

وتكون قادرًا على إنشاء صورتك الرمزية الثلاثية الأبعاد واستكشاف مجموعة متنوعة من الأحداث. ولكن المساحة تحتوي أيضًا على صالة عرض NFT والمحتوى الذي ينشئه المستخدمون متاح قريبًا.

ويبدو أنك لن تحتاج إلى جهاز واقع افتراضي لزيارة Vivepoint Verse. وتكون الخدمة متوافقة مع أجهزة سطح المكتب وأجهزة الحاسب المحمولة والأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية ونظارات الواقع الافتراضي.

وليس من الواضح كيف تختلف مساحة Viveport Verse الجديدة هذه عن تجربة Vive Sync التي تركز على المؤسسة. ويبدو أن Viveport Verse يمكن أن تكون أقرب إلى سلسلة من العوالم الافتراضية من عدة أنواع، ربما تشبه Horizon Worlds من فيسبوك، بدلاً من مساحات الاجتماعات الافتراضية Sync المخصصة للعمل.

وتهدف النظارة إلى أن تكون جهازًا لاستهلاك الوسائط مع إمكانية الوصول إلى بعض الألعاب. ومع ذلك، لن يتم شحنها مع ذراع تحكم وتكون أقل قوة من Oculus Quest 2.

إتش تي سي تنافس فيسبوك عبر نظارة رأس جديدة

من الصعب معرفة ما إذا كانت البقع الصفراء الكبيرة على مقدمة نظارة الرأس شفافة. ولكن إذا نظرت عن كثب، يبدو أنه قد تكون هناك كاميرات مدمجة في مقدمة الجهاز.

وتوضح الصور أن النظارة يتم ربطها عبر سلك بنوع من الأجهزة على شكل أنبوب، الذي قد يوفر القليل من الطاقة الإضافية للنظارة (على غرار Magic Leap الأصلي).

بينما تظهر مجموعة أخرى من الصور أن لديها معالجة داخلية ومروحة تبريد. وهناك مجموعة أخرى تشير إلى أن الأنبوب قد يكون مجرد حقيبة حمل. حتى أن هناك صورة واحدة توضح أنها متصلة بالهاتف.

وتشبه النظارة الجديدة إلى حد كبير Project Proton من HTC، وهو نموذج أولي لجهاز واقع مختلط كشفت الشركة عنه في شهر فبراير 2020. ومن غير الواضح ما إذا كانت Vive Flow هي التطور النهائي للبيع بالتجزئة لـ Project Proton.

