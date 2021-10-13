هل كانت آبل موفقة في التخلي عن إصدارات آيفون S

تحقق هواتف آيفون معدلات كبيرة من المبيعات سنويًا. ولذلك فإن شركة آبل تحاول أن تقدم لكل مستخدم أسباب كافية لتجعله ينتقل إلى الإصدار الجديد من هاتفها الذكي. ولعل إصدارات S كانت ستحول بينها وبين ذلك.

وقد ظهر أول إصدار S من هواتف آيفون في عام 2009، وهو آيفون 3GS، وحتى وقتنا الحالي لا أحد يعلم الكلمة التي يختصرها هذا الحرف. إلا أن فيل شيلر قد ذكر أن حرف S يختصر كلمة Speed وتعني السرعة، في إشارة لإصدار آيفون الأسرع.

وكانت إصدارات S من هواتف آيفون تعبّر عن تحديثات طفيفة قد تمت على الهاتف. وهذه النقطة على وجه التحديد قد تسببت في ظهور جدال كبير عمّا إذا كانت آبل موفقة في إطلاق إصدارات S من هواتف آيفون أو لا.

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وهذا لأن إصدار S من أي هاتف آيفون كان يعني ضمنيًا أن هذا الهاتف لا يختلف كثيرًا عن سابقه، لذلك لا تقم بالشراء الآن وبدلًا من ذلك اشتري الإصدار الجديد في العام المقبل.

وبشكل عام، آبل لم تفرط في إطلاق إصدارات S من هواتفها الذكية. وفيما يلي نلخّص لكم جميع الإصدارات التي حصلت على نسخة S إضافية، مع تجاهل 3GS بالطبع:

1. آيفون 4

2. آيفون 5

2. آيفون 6 و 6 بلس

3. آيفون X

ويُذكر أن بعض هذه الإصدارات قد حملت مميزات جذابة، مثل آيفون 4S الذي قدّم المساعد الشخصي سيري، وآيفون 5S الذي قدم مستشعر البصمة، وآيفون 6S الذي قدّم كاميرات عالية الأداء.

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آبل لن تطلق إصدارات S من آيفون

بدأت استراتيجيات آبل في التغيّر بالتزامن مع إطلاق هاتف آيفون 8. حيث إن هذا الهاتف لم يكن سوى نسخة محسنة من آيفون 7. لكن وبالرغم من ذلك لم تطلقه الشركة تحت اسم 7s، بل أطلقته مع رقم جديد.

وبعدها استخدمت آبل تسمية S مرة أخرى مع إصدارات XS، والتي تضمنت إصدار XS Max المحسن ذو الشاشة الكبيرة. ومنذ ذلك الحين تخلت آبل عن هذه التسمية، وهو قرار صائب.

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وبداية من آيفون 11 لم نشهد أي إصدارات S، حتى في ظل التغييرات الطفيفة بين الأجيال. حيث إن السنوات الأخيرة قد شملت كلًا من آيفون 11، وآيفون 12، وآيفون 13 للعام الحالي، هكذا بدون تسميات معقدة.

ولعل خيار آبل في التخلي عن هذه التسمية هو خيار صائب، ولعل هاتف آيفون 13 قد يحقق نجاحًا أكبر باسمه الحالي، بدلًا من قدومه باسم آيفون 12S، خصوصًا أنه لم يقدم الكثير من التحسينات.

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وبالتزامن مع هذه التغييرات، بدأت آبل في تقديم إصدار جديد من هواتفها، وهو إصدار “ميني”. وبناءًا على نسب المبيعات فإن هذا الإصدار كان غلطة أخرى من آبل، خصوصًا أنها ربطت اسمه بكلمة Mini/صغير، وهي كلمة لها أثر نفسي مرتبط بالقِلة أو الضعف.

ولذلك، تسمية إصدارات آيفون قد تتغير لعام 2022 مرة أخرى، لتكون كالتالي:

1. iPhone 14

2. iPhone 14 Max

3. iPhone 14 Pro

4. iPhone 14 Pro Max

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