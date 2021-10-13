طرق رفع الصور إلى إنستاجرام عبر الحاسب

تستطيع رفع الصور إلى إنستاجرام عبر الحاسب إن كنت عضوًا في التجربة المحدودة للتطبيق، حيث أطلقت الشركة نسخة تجريبية تسمح لك برفع الصور مباشرةً.

ولكن إذا لم تكن عضوًا في هذه التجربة المحدودة، فإنك قد تواجه صعوبة في رفع الصور إلى إنستاجرام عبر الحاسب.

لذلك نقدم لكم اليوم طريقتين مختلفتين عن الطريقة الرسمية لرفع الصور إلى إنستاجرام عبر الحاسب.

الطريقة الأولى عبر متصفح Vivaldi

يعتبر متصفح Vivaldi أحد أكثر المتصفحات قابلية للتخصيص والتعديل، وهو يمثل الطريقة الأسرع والأسهل لرفع الصور مباشرةً.

وذلك عبر تشغيل نسخة الهاتف من إنستاجرام على شكل شريط في المتصفح، ويمكنك ذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى الموقع الرسمي للمتصفح وقم بتحميله وتثبيته في جهازك، وبعد ذلك توجه إلى موقع إنستاجرام عبر الرابط الرسمي لهم، واضغط على علامة + الموجودة في الشريط الجانبي جهة اليسار.

وعندما يتم ملئ العنوان تلقائيًا، فإنك تحتاج للضغط على العلامة مجددًا، وتجد نسخة الهاتف المحمول ظاهرة تلقائيًا في الجهة اليسرى.

ويمكنك عبر هذه النسخة أن تتعامل مع المنصة بشكل كامل عبرها وتتحكم فيها وفي اختياراتها بشكل كامل.

وتستطيع تسجيل الدخول في حسابك ورفع الصور إلى إنستاجرام عبر علامة + الموجودة في المنصة.

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الطريقة الثانية عبر تثبيت إنستاجرام من خلال محاكي

توجد الكثير من تطبيقات محاكي أندرويد التي يمكنك تثبيتها في جهازك،حيث تسمح لك هذه المحاكيات بتثبيت تطبيقات أندرويد مباشرةً عبرها.

كما تستطيع استخدام حساباتك الخاصة في التطبيقات المختلفة عبر المحاكي، ويمكنك تشغيل الألعاب أيضًا.

وتستطيع التسجيل باستخدام حسابك الرئيسي أو التسجيل عبر أكثر من حساب في المحاكي لتستخدمهم جميعًا.

ويمكنك الاعتماد على محاكي BlueStacks لكونه أحد أفضل المحاكيات في التشغيل والمواصفات.

كما يمتلك المحاكي نسخة خاصة بأجهزة ماك، لذلك لن تحتاج إلى البحث عن محاكي غيره إن كنت تمتلك جهاز ماك.

ويمكنك الاعتماد على تطبيق المحاكي بشكل كامل، حيث يعمل بطريقة تشبه التطبيق في الهاتف المحمول.

لذلك لن تواجه صعوبة في استخدامه، حيث لن تكون واجهته غريبة عنك كثيرًا.

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