دليل استخدام مايكروسوفت تيمز

أصبح تطبيق مايكروسوفت تيمز أحد أهم تطبيقات التواصل الاجتماعي وتنظيم العمل عن بعد مع انتشار فكرة العمل من المنزل.

وقد بدأت مايكروسوفت تهتم به كثيرًا لدرجة أنها جعلته التطبيق الرسمي لمحادثات الفيديو والدردشة في ويندوز 11 الجديد.

لذلك نقدم لكم هذا الدليل الشامل لاستخدام مايكروسوفت تيمز وإتقانه بشكل كامل.

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الوصول إلى منصة مايكروسوفت تيمز واستخدامها

تستطيع استخدام المنصة عبر مجموعة من التطبيقات المختلفة المتوفرة لمختلف أنظمة التشغيل.

وتستطيع تثبيتها أيضًا على هاتفك المحمول سواءً كان يعمل بنظام أندرويد أو iOS.

كما يمكنك استخدامها عبر الموقع الخاص بالمنصة، والذي يوفر لك نسخة مليئة بالمميزات والاستخدامات المتنوعة.

وتحتاج لتسجيل الدخول عبر حساب مايكروسوفت الخاص بك لتتمكن من استخدام مايكروسوفت تيمز.

ويمكنك اختيار إن كنت ترغب في استخدام المنصة للعمل أو التحدث مع الأسرة والأصدقاء أو استخدامها للدراسة، ويتم تخصيص كل استخدام على حدة.

وهذا يعني أن وظائف المنصة الرئيسية لن تختلف ولكن تختلف واجهة المنصة وطريقة الوصول إلى المميزات.

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انشاء الفرق عبر المنصة

تساعدك مايكروسوفت تيمز على إدارة الفرق المتعددة التي تعمل معها، وتعتبر هذه أحد أهم مميزات المنصة.

وتستطيع استخدام الفرق بسهولة عبر الضغط على علامة الفرق الموجودة في الجهة اليسرى من المنصة، واختيار الفريق الذي ترغب في الانضمام إليه أو انشاء فريق جديد.

وتمتلك الفرق ثلاثة اختيارات لتسجيل الدخول فيها واضافة المستخدمين، حيث تستطيع جعل الفريق مفتوحًا يمكن لأي شخص تسجيل الدخول فيه.

أو أن تجعل الفريق معتمدًا على الدعوات، حيث لا يستطيع أي شخص الدخول إلا عبر دعوة ترسلها له.

أو جعل الفريق معتمدًا على أعضاء منظمتك أو شركتك بشكل عام، وهذا يرسل دعوة لجميع زملائك في العمل للإنضمام لهذا الفريق.

وتحتاج لإدخال اسم الفريق ووصف عنه عند انشاء الفريق الخاص بك، ويمكن لمدير الفريق أن يقوم بتغيير هذه البيانات لاحقًا كما يرغب.

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انشاء قنوات العمل والمحادثة

تعتمد منصة تيمز على مجموعة من القنوات المختلفة التي يمكنك التحدث واستخدامها للمراسلة مع أصدقائك وزملائك.

وتستطيع انشاء هذه المنصات في أي وقت ترغب فيه، ويمكن أن تتحدث هذه القنوات عن أي شيء ترغب في التحدث عنه.

ويمكنك انشاء القنوات الجديدة عبر استخدام تبويب الفريق أيضًا، ويجب أن تزود كل قناة بإسمها ووصف خاص بها لتتمكن من استخدامها.

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اضافة المزيد من المميزات

تستطيع عبر استخدام الإضافات الخارجية الخاصة بتطبيق مايكروسوفت تيمز أن تضيف مجموعة متنوعة من الاستخدامات إلى المنصة.

وتمتلك المنصة مجموعة كبير من الإضافات التي يمكنك الاختيار بينها والتي تعمل على ربط منصات العمل الجماعي معها بسهولة.

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