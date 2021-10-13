تعرف على أجهزة المايكروويف الذكي واستخداماتها

أصبحت أجهزة المايكروويف جزءًا ضروريًا من أجهزة المنزل، لذلك تعتبر أجهزة المايكروويف الذكي إحدى أهم جوانب المنزل الذكي.

وتستطيع أجهزة المايكروويف الإتصال بشبكات الإنترنت لاسلكيًا، ويعمل هذا على إعطائها المزيد من المميزات الإضافية.

وتمتلك أجهزة المايكروويف الذكي مجموعة من المستشعرات الإضافية التي يمكنك الاعتماد عليها لتحسين استخدام الجهاز وجعله أسهل.

وتستطيع تحميل الوصفات عبر المواقع الخاصة بها باستخدام المايكروويف حتى يساعدك في تحضيرها.

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مميزات المايكروويف الذكي

تمتلك أجهزة المايكروويف الذكي شاشة لمس تعمل بتقنية LED، وتسمح لك هذه الشاشة بالتعامل مع الجهاز وإعطاءه الأوامر والتحكم فيه.

وتأتي بعض الأجهزة مزودة بمستشعر للقرب يشعر بك عندما تقترب منه ويقوم بعرض مجموعة إضافية من التفاصيل عبر هذه الشاشة.

كما يسمح اتصال الجهاز بالإنترنت من استخدام الأوامر الصوتية بشكل عام مع أليكسا من أمازون أو مساعد جوجل.

وتمتلك أغلب أجهزة المايكروويف تطبيقًا يتم تثبيته في الهاتف لتتحكم في الجهاز عن بعد.

كما تستطيع الاستفادة من الاستخدامات المختلفة للحرارة الناتجة عن الجهاز سواءً كانت لتسخين الطعام أو طهيه.

وتتعرف الأجهزة على حجم الطعام الموجود بداخلها، وبالتالي تستطيع تغيير درجة الحرارة و تعامل الجهاز مع الصحن الموجود بداخلها.

وتأتي أغلب الأجهزة مزودة بمستشعر للرطوبة، وذلك حتى يظل الطعام رطبًا ولا يتم طهيه أكثر من المطلوب.

كما تستطيع هذه الأجهزة توفير الطاقة والحفاظ عليها بشكل كبير، وذلك عبر وضع حفظ الطاقة الخاص بها.

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المخاوف المتعلقة بها

تحيط مجموعة من المخاوف بأجهزة المايكروويف الذكي، وذلك مثل جميع الأجهزة الذكية التي يمكنك شراؤها في منزلك.

ويعتبر خطر اختراق الجهاز و وصول المخترقين لمنزلك هو أكبر هذه المخاوف، حيث يستطيع المخترقين الوصول إلى أي جهاز متصل بالإنترنت حتى وإن كان جهازًا منزليًا مثل المايكروويف.

لذلك يجب عليك تأمين شبكة الإنترنت الخاصة بك بشكل أفضل من المعتاد، كما يجب عليك أن تستخدم جهاز توجيه اتصال احترافي من أجل تأمين في الشبكة بشكل أفضل.

ويظن البعض أن أجهزة المايكروويف الذكي تأتي بسعر مرتفع قليلًا أو باهظ بالمقارنة مع باقي أجهزة المنزل.

ولكن تختلف أسعار الأجهزة الذكية بحسب مواصفاتها وإمكانياتها والشركة المصنعة لها بالطبع، وهي تقترب في بعض الحالات من أجهزة المايكروويف المعتادة مرتفعة الثمن.

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