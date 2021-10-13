الرسائل الذاتية التدمير في فيسبوك ماسنجر

تعتبر الرسائل ذاتية التدمير إحدى أحدث طرق حماية خصوصية الرسائل والمستخدمين، ولهذا بدأت منصة فيسبوك ماسنجر باستخدامها حديثًا.

وتعمل هذه التقنية على جعل الرسائل تختفي تلقائيًا بعد وصولها إلى المستخدم الذي ترسلها له، لذلك تختفي الرسائل بعد قرائتها.

ولكن يستطيع المستخدم أخذ لقطة للشاشة التي تحتوي على الرسالة مباشرةً قبل اختفائها، لذلك لا تعتمد عليها بنسبة 100٪.

وتمتلك منصة إنستاجرام خاصية الرسائل ذاتية التدمير أيضًا، وهي تعمل بطريقة مشابهة لما يحدث في فيسبوك ماسنجر.

استخدام خاصية الرسائل ذاتية التدمير في فيسبوك ماسنجر

تحتاج لاستخدام تطبيق ماسنجر في هاتفك قبل أن تستخدم هذه الخاصية، حيث أنها ليست متاحة عبر الموقع.

ويمكنك تفعيل هذه الخاصية في الماسنجر عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى المحادثة التي ترغب في إرسال رسائل ذاتية التدمير فيها، وبعد ذلك قم بسحب الشاشة من الأسفل للأعلى.

وتجد رسالة تظهر لك تطلب منك الإمساك بالشاشة لعدة ثوان حتى تبدأ باستخدام وضع الاختفاء أو الرسائل ذاتية التدمير.

وعندما تبدأ باستخدام الرسائل ذاتية التدمير، فإن شاشة التطبيق تتحول إلى اللون الأسود بالكامل.

وإذا قام الطرف الآخر بأخذ لقطة شاشة، فإن التطبيق يرسل لك تنبيهًا يخبرك بأنه أخذ لقطة شاشة.

وعندما ترغب في إغلاق وضع الاختفاء والرسائل ذاتية التدمير، فإن كل ما عليك فعله هو الضغط على اختيار إغلاق وضع الاختفاء أو سحب الشاشة إلى الأسفل مجددًا.

وعندما تغلق وضع الاختفاء، فإن جميع الرسائل التي قمت بإرسالها تختفي تمامًا، ولا يمكن للطرف الآخر استعادة الرسائل ذاتية التدمير إلا إذا أخذ لقطة للشاشة.

لذلك تعتبر هذه الخاصية مناسبة لمن يحتاج لإرسال رسائل حساسة أو خطيرة ولا يرغب في أن تكون متاحة لأي مستخدم آخر.

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التطبيقات الأخرى التي تمتلك وضع الرسائل ذاتية التدمير

تمتلك مجموعة من التطبيقات الخاصة بالمحادثة خاصية الرسائل ذاتية التدمير، حيث ظهرت الخاصية للمرة الأولى في تطبيق تيليجرام.

وبعد ذلك بدأت تنتشر إلى باقي المنصات وتقوم بتقليدها، وتستطيع استخدام هذه الخاصية في واتساب أيضًا.

كما يمتلك تطبيق سيجنال خاصية مشابهة لها، وتعمل الخاصية على إخفاء الرسائل تلقائيًا بعد قرائتها، ويمنع التطبيق الطرف الآخر من أخذ لقطة الشاشة.

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