أوبو تعلن عن هاتف Realme GT Neo 2

عقدت العلامة التجارية Realme التابعة لشركة أوبو حدث إطلاق منتج لتقديم هاتف Realme GT Neo 2 جنبًا إلى جنب مع العديد من ملحقات إنترنت الأشياء، بما في ذلك 4K Smart Google TV Stick ​​ومكبر صوت بلوتوث جديد ولون جديد Closer Green لجهاز Buds Air 2.

وتم الكشف أيضًا عن Realme UI 3.0 استنادًا إلى أندرويد 12. ويقدم Realme GT Neo 2، الذي تم الكشف عنه في الأصل في الصين الشهر الماضي، قائمة مواصفات مقنعة تتصدرها مجموعة شرائح Snapdragon 870 من كوالكوم.

وهذا المعالج في الأساس إصدار كوالكوم العالي السرعة من Snapdragon 865 Plus، الذي كان في حد ذاته إصدارًا أسرع من الشريحة الرئيسية للعام الماضي. وتعمل النواة الرئيسية الآن بتردد 3.2 جيجاهرتز.

وتقول العلامة التجارية إن نظام التبريد بالبخار الجديد لـ Realme GT Neo 2 أكبر بنسبة 30 في المئة وأكثر كفاءة بنسبة 20 في المئة.

ويستخدم الفولاذ المقاوم للصدأ وكذلك النحاس. ويشتمل الهاتف على اتصال 5G. وهناك شاشة Samsung E4 AMOLED بقياس 6.6 إنشات بمعدل تحديث 120 هرتز وبدقة 1080 بكسل. مع بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع SuperDart بقدرة 65 واط.

وتقول Realme إن شحن الهاتف من نسبة 0 في المئة إلى 100 في المئة يستغرق 36 دقيقة. ولا يوجد حتى الآن شحن لاسلكي، بما في ذلك نظام MagDart المغناطيسي الجديد الذي لم يتم تضمينه حتى الآن في أي جهاز تجاري.

كما يحتوي الهاتف أيضًا على كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل إلى جانب كاميرا بدقة 8 ميجابكسل فائقة الاتساع ووحدة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

وتعمل Realme على تعزيز وضع Street Photography، الذي من المفترض أن يعزز استجابة الغالق وأداء التركيز. بالإضافة إلى تضمين بعض مرشحات محاكاة الفيلم.

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أوبو تعلن عن تشكيلة أجهزة عبر علامتها Realme

يأتي Realme GT Neo 2 بألوان Neo Black و Neo Blue و Neo Green. ويتم بيع نسخة التخزين بسعة 8 جيجابايت وذاكرة التخزين 128 جيجابايت مقابل 425 دولار أمريكي.

ويصل سعر نسخة التخزين بسعة 12 جيجابايت وذاكرة التخزين 256 جيجابايت إلى 475 دولار أمريكي. ومن المقرر أن تبدأ مبيعات Realme GT Neo 2 في 17 أكتوبر.

ويوفر 4K Smart Google TV Stick من شركة Realme جميع مزايا منصة Google TV الجديدة. جنبًا إلى جنب مع دعم +HDR10 وبث 4K عبر HDMI 2.1.

ويعمل الجهاز بمعالج ARM Cortex-A35 رباعي النواة ووحدة معالجة الرسومات ثنائية النواة. مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 2 جيجابايت وتخزين 8 جيجابايت.

بالإضافة إلى ذلك يوفر الجهاز إمكانات كروم كاست مع اتصال الشبكة اللاسلكية المزدوجة النطاقة بتقنية البلوتوث. ويباع بسعر 40 دولار أمريكي، ويطرح للبيع اعتبارًا من 17 أكتوبر.

بينما يوفر مكبر الصوت Realme Brick Bluetooth محركات جهير ديناميكية بقوة 20 واط. ومقاومة للماء IPX5 واتصال بلوتوث وعمر بطارية يصل إلى 14 ساعة. ويبلغ سعره 40 دولار أمريكي، ويكون متاحًا اعتبارًا من 18 أكتوبر.

علاوة على ذلك تكون سماعات Realme Buds Air 2 باللون Closer Green متاحة مقابل 45 دولار أمريكي اعتبارًا من 18 أكتوبر.

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