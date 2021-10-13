أفضل تطبيقات ساعة آبل للصور والكاميرا

يوجد الكثير من تطبيقات ساعة آبل التي يمكنك تحميلها وتثبيتها على ساعتك لتضيف إليها المزيد من الاستخدامات المتنوعة.

وتمتاز ساعة آبل بمكتبة التطبيقات الواسعة الموجودة بها، بالإضافة إلى متجر التطبيقات الذي يحتوي على الكثير من التطبيقات المفيدة.

وتستطيع عبر تطبيقات الساعة أن تضيف المزيد من المميزات إلى ساعة، كما يمكنك أن تحسن من استخداماتها الموجودة بالفعل.

أفضل تطبيقات ساعة آبل للصور

تسهل عليك التطبيقات التي نذكرها اليوم في قائمتنا التعامل مع الصور عبر ساعتك مباشرةً دون الحاجة للإمساك بالهاتف.

تطبيق Lens للتحكم في إنستاجرام

كانت ساعة آبل تمتلك في الماضي تطبيقًا رسميًا من إنستاجرام يسمح لك بتصفح المنصة عبر الساعة.

ولكن تم إيقاف هذا التطبيق الرسمي منذ فترة ليظهر له بديل خارجي من تطوير مستقلين.

ويعمل تطبيق Len’s كبديل لإنستاجرام في ساعتك، حيث تستطيع عبره التحكم في جميع جوانب المنصة ومشاهدة الصور والتعليقات من المستخدمين الآخرين أيضًا.

ويجب أن تبدأ بتشغيل التطبيق عبر هاتفك في البداية، وبعد ذلك تنتقل إلى الساعة لتكمل التصفح عبرها.

ولا يحاول التطبيق منافسة نسخة إنستاجرام في الهاتف، ولكن هو يقوم بربط الساعة بحسابك فقط.

وتستطيع عبر هذا التطبيق تصفح المنصفة بشكل كامل ومشاهدة جميع الصور والقصص الخاصة بها دون أي معاناة أو مشاكل.

تطبيق Camera Plus

تستطيع استخدام ساعة آبل كبديل لشاشة العرض عند التقاط الصور، وهي تساعدك على التقاط الصور بشكل أفضل عبر الكاميرا الخلفية أو الأمامية.

ويقدم التطبيق المميزات نفسها التي يمكنك الوصول إليها عبر تطبيق الكاميرا في الساعة، ولكن يضيف عليها القدرة على الانتقال من وضع تصوير الفيديو إلى الصور بسهولة.

لذلك يعتبر هذا التطبيق بديًلا جيدًا لتطبيق الكاميرا الخاص بساعة آبل، حيث يقدم مميزات أكثر قليلًا.

تطبيق Filmic Pro

يعتبر تطبيق Filmic Pro أحد أشهر وأقوى تطبيقات تصوير الفيديو عبر الآيفون، حيث يعتمد عليه الكثير من المحترفين والهواة.

ويتسبب التطبيق في نفاذ بطارية الهاتف بشكل سريع بسبب الاعدادات المتقدمة والإمكانيات المتقدمة التي يمكنك استخدامها.

ولكن إذا استخدمت محرر فيديو احترافي مع المقاطع الناتجة عن هذا التطبيق، فإنك تحصل على ستوديو تصوير فيديو كامل في هاتفك.

وتستطيع عبر نسخة الساعة من التطبيق أن تتحكم في التطبيق بشكل كامل، حيث تستطيع التسجيل عبرها وإيقاف التسجيل.

بالإضافة إلى عرض ما تراه عبر الكاميرا وعرض المقاطع التي تم تسجيلها سابقًا عبر التطبيق.

لذلك يعتبر أحد أفضل تطبيقات ساعة آبل من أجل تصوير مقاطع الفيديو والتحكم في كاميرا الهاتف.

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