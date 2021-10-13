أخذ لقطة شاشة في آيفون بشكل احترافي

تمتلك هواتف آيفون تطبيقًا خاصًا بها يسمح لك بالتقاط صورة للشاشة والاحتفاظ به في الهاتف، وهو تطبيق بدائي للغاية.

وقد يرغب بعض المستخدمين في التقاط الصورة وعرضها داخل مربع أو إطار يشبه هاتف آيفون الخاص بهم.

وذلك ما يقوم به التطبيق الذي نذكره لكم اليوم، وهو تطبيق مصمم بشكل خارجي بعيدًا عن تطبيقات آبل المعتادة.

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التقاط الشاشة في آيفون بشكل إحترافي

لا يمكننا القول بأن هذا تطبيق كامل ومنفصل يتم تثبيته عبر متجر التطبيقات الخاص بآبل أو متجر آيفون.

ولكن هو اختصار محترف يعتمد على تطبيق اختصارات سيري الخاص بآبل حتى يتمكن من العمل.

ويعني هذا أن التطبيق قادر على العمل مع جميع أجهزة آبل التي تمتلك تطبيق اختصارات سيري بما فيها أجهزة ماك بوك M1 وغيرها من الأجهزة التي تعتمد على معالج آبل الخاص.

ويقوم الاختصار بتثبيت مجموعة من الصور والإطارات في هاتفك في المرة الأولى لتشغيله حتى يتمكن من العمل لاحقًا بشكل أسرع ومناسب بشكل أفضل.

وتستطيع تحميل هذا الاختصار عبر التوجه إلى الرابط التالي، ومن ثم تثبيته في تطبيق الاختصارات الخاص بك.

ويفضل أن تقوم بفتح الرابط المذكور بالأعلى عبر جهاز آبل الخاص بك حتى تتمكن من تثبيت الاختصار مباشرةً.

وعندما تقوم بتحميل الاختصار وتثبيته، فإن تطبيق الاختصارات يطلب منك بعض الصلاحيات ليتمكن من العمل.

وتحتاج للسماح له بتفحص الملفات في مجلد تطبيق الاختصارات، وبعد ذلك تحميل وتثبيت ملف عبر شبكة الإنترنت.

وعندما تنتهي من تثبيت ملف الإطارات يعرض لك التطبيق رسالةً يخبرك فيها بأن تثبيت الملف قد إنتهى وأصبح جاهزًا للعمل.

وبعد ذلك كل ما تحتاج لفعله هو الضغط على الاختصار الخاص بأخذ لقطة الشاشة، وتجده يفتح لك مجلد لقطات الشاشة في هاتفك.

وبعد ذلك تقوم باختيار الصور التي ترغب في إضافتها إلى لقطة الشاشة الخاصة بك، وتنتظر لعدة ثواني حتى يقوم الاختصار بتجهيز الصور.

وعندما تصبح الصورة جاهزة للاستخدام، فإن التطبيق يظهر لك الرسالة التالية ليعرض عليك الأنشطة التي تستطيع القيام بها في الصورة.

ويمكنك تحميل الصور وحفظها في مجلد الصور أو حفظها كملف أو معاينتها قبل مشاركتها وقبل أي شيء آخر.

ويتغير شكل الإطار الخاص بالصورة بحسب نوع الجهاز الذي تستخدمه، لذلك إن كنت تستخدم آيفون 8 مثلًا، فإن الصورة تظهر بشكله وهكذا مع الحواسيب أيضًا.

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