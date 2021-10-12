Amazfit تعلن عن ساعات ذكية جديدة للياقة البدنية

أطلقت شركة Amazfit ثلاث ساعات نشاط ذكية جديدة تدوم طويلاً، وهي Amazfit GTR 3 Pro بسعر 229.99 دولار، و Amazfit GTR 3 و GTS 3، وكلاهما بسعر 179.99 دولار.

وتدعي الشركة أن GTR 3 يمكن أن تصل إلى 21 يومًا من الاستخدام المعتاد قبل الحاجة إلى إعادة الشحن. بينما يمكن أن تدوم GTR 3 Pro و GTS 3 لمدة 12 يومًا تقريبًا. وتستمر لفترة أطول إذا تم تمكين أوضاع توفير شحن البطارية.

ولا تعتبر Amazfit اسمًا مألوفًا. ولكن الشركة حققت نجاحًا كواحدة من أفضل (والأكثر إنتاجًا) صانعي الساعات الذكية في جميع أنحاء العالم. وهي العلامة التجارية للمنتج المملوكة لشركة Zepp Health، المعروفة سابقًا باسم Huami، وهي شركة عامة تمولها شركة شاومي.

وتعمل جميع ساعات GTR 3 Pro و GTR 3 و GTS 3 بواسطة Zepp OS، الذي يعمل بشكل جيد مع كل من iOS عبر تطبيق Apple Health وأندرويد عبر تطبيق Google Fit. ويمكنهم أيضًا مزامنة بيانات صحتك وأنشطتك مع Strava و Runkeeper وآخرين.

وتعتبر GTR 3 Pro بمثابة ساعة اللياقة البدنية الجديدة الرائدة للشركة. إذ إنها تتضمن شبكة لاسلكية و GPS و 2.3 جيجابايت لتخزين الموسيقى ودعم صوت البلوتوث والمكالمات.

وهناك شاشة مستديرة تعمل باللمس من نوع OLED بقياس 1.45 إنش مع كثافة بكسل تصل إلى 331 بكسل في الإنش الواحد. وهذه الساعة مقاومة للماء حتى عمق 50 مترًا.

ويمكن للمستشعر البصري الجديد BioTracker 3.0 قياس معدل ضربات القلب والأكسجين في الدم والضغط ومعدل التنفس في أقل من 45 ثانية بنقرة واحدة.

كما يمكن التنقل في الساعة عبر ضغطة وتحريك التاج، أو بضغطة زر مادي آخر بجوار ذلك، أو عن طريق التمرير عبر شاشة اللمس.

وتتميز GTR 3 Pro أيضًا بميكروفون ومكبر صوت يمكن استخدامه للتفاعل مع أوامر أليكسا الصوتية من أمازون عند الاتصال بالإنترنت (في 15 دولة و 14 لغة).

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بطارية Amazfit GTR 3 تدوم لمدة 21 يومًا

هناك أيضًا مساعد صوتي مدمج (باللغات الإنجليزية والإسبانية والألمانية والصينية) للاستخدام في وضع عدم الاتصال، الذي يمكن أن يكون مفيدًا للتحكم في الساعة عندما تكون يداك مشغولة.

وتقول Amazfit إن ساعاتها يمكنها تتبع أكثر من 150 رياضة، مع التعرف على ثمانية أنشطة تلقائيًا لمساعدتك في تجنب نسيان تتبع الأنشطة الشائعة مثل الجري والمشي والسباحة وركوب الدراجات.

وتتضمن GTR 3 بطارية بسعة 450 ميلي أمبير، ولكن تفقد الشبكة اللاسلكية وتخزين الموسيقى والميكروفون ومكبر الصوت ودعم صوت البلوتوث. كما تتضمن شاشة أصغر حجمًا بقياس 1.39 إنش.

ولا تزال GTS 3 خفيفة الوزن تشبه ساعة Apple Watch مع الحفاظ على معظم الميزات الموجودة في GTR 3. ولكن في هيكل مستطيل الشكل مع عمر بطارية أقل.

وتتوفر الآن GTR 3 Pro بسعر 229.99 دولار و GTR 3 بسعر 179.99 دولار في الولايات المتحدة. ولكن GTS 3 بسعر 179.99 دولار مدرجة على أنها متاحة قريبًا. الساعات الثلاث متوفرة الآن في المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

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