ويندوز 11 .. أبرز اللوحات الأم التي تدعم شريحة TPM

يتطلب تثبيت نظام التشغيل ويندوز 11 الجديد توفر شريحة TPM في اللوحة الأم لحاسوبك، ونتيجة لذلك بدأت شركات تصنيع اللوحات الأم الكبرى بالكشف عن لوحاتها التي تدعم هذه الشريحة وكيفية تفعيلها.

وتعد شركات أسوس و ASRock و Biostar و Gigabyte و MSI من بين أوائل صانعي اللوحات الأم الذين قاموا بتضمين شريحة TPM ضمن اللوحة الأم بدلًا من توفيرها كوحدة منفصلة. وفي هذا المقال نتعرف على أبرز هذه اللوحات.

أبرز اللوحات الأم التي تدعم شريحة TPM

شركة أسوس

AMD إنتل WRX80 C621, C422, C246 TRX40 X299 X570, B550, A520 Z590, Q570, H570, B560, H510 X470, B450 Z490, Q470, H470, B460, H410, W480 Z370, B350, A320 Z390, Z370, H370, B365, B360, H310, Q370

شركة ASRock

AMD إنتل X570, B550, A520 Z590, H570, B560, H510 X470, B450 Z490, H470, B460, H410 X399, X370, B350, A320 Z390, Z370, H370, B365, B360, H310, H310C TRX40 Z270, H270, H110 Z170, H170, B150, H110 X299

شركة EVGA

EVGA Z590 Z490 Z390, Z370, H370, B360 Z270 Z170

شركة Gigabyte

AMD إنتل TRX40 C621, C232, C236, C246 AMD 500 series X299 AMD 400 series Intel 500 series AMD 300 series Intel 400 series Intel 300 series

شركة MSI

AMD إنتل X570, B550, A520 Z590, B560, H510 X470, B450 Z490, B460, H410 X370, B350, A320 Z390, Z370, B365, B360, H370, H310 TRX40, X399 Z270, B250, H270 Z170, B150, H170, H110 X299

شركة Biostar

AMD إنتل X570, B550, A520 Z590, B560, H510 X470, B450 B460, H410 X370, B350, A320 H310 B250 J4105NHU

متطلبات تثبيت نظام ويندوز 11

بالرغم من أن جميع اللوحات الأم السابقة تدعم شريحة TPM. ولكن هذا لا يعني أنها جميعها تدعم تشغيل نظام ويندوز 11، إذ يجب أن يعمل حاسبك بمعالج إنتل من الجيل الثامن أو AMD Ryzen 2000 وأعلى.

نتيجة لذلك يجب عليك التأكد من خلال الرجوع إلى قائمة معالجات AMD وإنتل المدعومة قبل الترقية. ويمكنك تثبيت نظام ويندوز 11 الجديد بعد تفعيل شريحة TPM.

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