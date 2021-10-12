ويندوز 11.. أبرز اللوحات الأم التي تدعم شريحة TPM

ويندوز 11 .. أبرز اللوحات الأم التي تدعم شريحة TPM

يتطلب تثبيت نظام التشغيل ويندوز 11 الجديد توفر شريحة TPM في اللوحة الأم لحاسوبك، ونتيجة لذلك بدأت شركات تصنيع اللوحات الأم الكبرى بالكشف عن لوحاتها التي تدعم هذه الشريحة وكيفية تفعيلها.

وتعد شركات أسوس و ASRock و Biostar و Gigabyte و MSI من بين أوائل صانعي اللوحات الأم الذين قاموا بتضمين شريحة TPM ضمن اللوحة الأم بدلًا من توفيرها كوحدة منفصلة. وفي هذا المقال نتعرف على أبرز هذه اللوحات.

أبرز اللوحات الأم التي تدعم شريحة TPM

شركة أسوس

AMD

إنتل

WRX80

C621, C422, C246

TRX40

X299

X570, B550, A520

Z590, Q570, H570, B560, H510

X470, B450

Z490, Q470, H470, B460, H410, W480

Z370, B350, A320

Z390, Z370, H370, B365, B360, H310, Q370

 

شركة ASRock

AMD

إنتل

X570, B550, A520

Z590, H570, B560, H510

X470, B450

Z490, H470, B460, H410

X399, X370, B350, A320

Z390, Z370, H370, B365, B360, H310, H310C

TRX40

Z270, H270, H110

Z170, H170, B150, H110

X299

شركة EVGA

EVGA

Z590

Z490

Z390, Z370, H370, B360

Z270

Z170

 شركة Gigabyte

AMD

إنتل

TRX40

C621, C232, C236, C246

AMD 500 series

X299

AMD 400 series

Intel 500 series

AMD 300 series

Intel 400 series

Intel 300 series

شركة MSI

AMD

إنتل

X570, B550, A520

Z590, B560, H510

X470, B450

Z490, B460, H410

X370, B350, A320

Z390, Z370, B365, B360, H370, H310

TRX40, X399

Z270, B250, H270

Z170, B150, H170, H110
X299

شركة Biostar

AMD

إنتل

X570, B550, A520

Z590, B560, H510

X470, B450

B460, H410

X370, B350, A320

H310

B250

J4105NHU

متطلبات تثبيت نظام ويندوز 11

بالرغم من أن جميع اللوحات الأم السابقة تدعم شريحة TPM. ولكن هذا لا يعني أنها جميعها تدعم تشغيل نظام ويندوز 11، إذ يجب أن يعمل حاسبك بمعالج إنتل من الجيل الثامن أو AMD Ryzen 2000 وأعلى.

نتيجة لذلك يجب عليك التأكد من خلال الرجوع إلى قائمة معالجات AMD وإنتل المدعومة قبل الترقية. ويمكنك تثبيت نظام ويندوز 11 الجديد بعد تفعيل شريحة TPM.

اقرأ ايضًا: معرفة نوع اللوحة الأم في ويندوز 10 دون فك الجهاز