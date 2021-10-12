ويندوز 11 .. أبرز اللوحات الأم التي تدعم شريحة TPM

يتطلب تثبيت نظام التشغيل ويندوز 11 الجديد توفر شريحة TPM في اللوحة الأم لحاسوبك، ونتيجة لذلك بدأت شركات تصنيع اللوحات الأم الكبرى بالكشف عن لوحاتها التي تدعم هذه الشريحة وكيفية تفعيلها.
وتعد شركات أسوس و ASRock و Biostar و Gigabyte و MSI من بين أوائل صانعي اللوحات الأم الذين قاموا بتضمين شريحة TPM ضمن اللوحة الأم بدلًا من توفيرها كوحدة منفصلة. وفي هذا المقال نتعرف على أبرز هذه اللوحات.
أبرز اللوحات الأم التي تدعم شريحة TPM
شركة أسوس
|
AMD
|
إنتل
|
WRX80
|
C621, C422, C246
|
TRX40
|
X299
|
X570, B550, A520
|
Z590, Q570, H570, B560, H510
|
X470, B450
|
Z490, Q470, H470, B460, H410, W480
|
Z370, B350, A320
|
Z390, Z370, H370, B365, B360, H310, Q370
شركة ASRock
|
AMD
|
إنتل
|
X570, B550, A520
|
Z590, H570, B560, H510
|
X470, B450
|
Z490, H470, B460, H410
|
X399, X370, B350, A320
|
Z390, Z370, H370, B365, B360, H310, H310C
|
TRX40
|
Z270, H270, H110
|
Z170, H170, B150, H110
|
X299
شركة EVGA
|
EVGA
|
Z590
|
Z490
|
Z390, Z370, H370, B360
|
Z270
|
Z170
شركة Gigabyte
|
AMD
|
إنتل
|
TRX40
|
C621, C232, C236, C246
|
AMD 500 series
|
X299
|
AMD 400 series
|
Intel 500 series
|
AMD 300 series
|
Intel 400 series
|
Intel 300 series
شركة MSI
|
AMD
|
إنتل
|
X570, B550, A520
|
Z590, B560, H510
|
X470, B450
|
Z490, B460, H410
|
X370, B350, A320
|
Z390, Z370, B365, B360, H370, H310
|
TRX40, X399
|
Z270, B250, H270
|
Z170, B150, H170, H110
|X299
شركة Biostar
|
AMD
|
إنتل
|
X570, B550, A520
|
Z590, B560, H510
|
X470, B450
|
B460, H410
|
X370, B350, A320
|
H310
|
B250
|
J4105NHU
متطلبات تثبيت نظام ويندوز 11
بالرغم من أن جميع اللوحات الأم السابقة تدعم شريحة TPM. ولكن هذا لا يعني أنها جميعها تدعم تشغيل نظام ويندوز 11، إذ يجب أن يعمل حاسبك بمعالج إنتل من الجيل الثامن أو AMD Ryzen 2000 وأعلى.
نتيجة لذلك يجب عليك التأكد من خلال الرجوع إلى قائمة معالجات AMD وإنتل المدعومة قبل الترقية. ويمكنك تثبيت نظام ويندوز 11 الجديد بعد تفعيل شريحة TPM.
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