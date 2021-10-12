مجلس إشراف فيسبوك مهتم بتصريحات هوجين

صرحت فرانسيس هوجين، المبلغة عن المخالفات ضد شركة فيسبوك، بأنها تجتمع في الأسابيع المقبلة مع مجلس الإشراف المستقل على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك بناءً على دعوته لمناقشة مخاوفها بشأن الشركة.

وقالت هوجين: لقد قبلت الدعوة لإطلاع مجلس الإشراف على محتوى فيسبوك على ما تعلمته أثناء العمل هناك. لقد كذبت الشركة على المجلس مرارًا وتكرارًا. وأنا أتطلع إلى مشاركة الحقيقة معهم.

وقامت هوجين، وهي مديرة منتج سابقة في مجموعة النزاهة المدنية في الشركة، بتسريب كميات كبيرة من مستندات الشركة الداخلية إلى صحيفة وول ستريت جورنال التي تظهر مشاكل داخل المنظمة.

وظهرت في برنامج 60 دقيقة قبل يومين من إدلائها بشهادتها أمام الكونجرس للحدث حول أن الشركة ضللت الجمهور مرارًا وتكرارًا حول ما يكشفه بحثها الخاص حول سلامة الأطفال.

وفي بيان نشر عبر موقعه على الإنترنت، قال المجلس: ظهرت في الأسابيع الأخيرة معلومات جديدة حول نهج الشركة في تعديل المحتوى نتيجة لإجراءات هوجين. الخيارات التي تتخذها شركات مثل فيسبوك لها عواقب في العالم الحقيقي على حرية التعبير وحقوق الإنسان. وذلك بالنسبة لمليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم. الشفافية حول القواعد ضرورية في هذا السياق.



وأضاف: في ضوء الادعاءات الجادة بشأن الشركة من قبل هوجين. قمنا بتوجيه دعوة لها للتحدث إلى المجلس خلال الأسابيع القادمة. وقد قبلتها. يقدر أعضاء المجلس الفرصة لمناقشة تجارب هوجين وجمع المعلومات التي يمكن أن تساعد في الضغط من أجل مزيد من الشفافية والمساءلة من خلال قراراتنا وتوصياتنا بشأن القضايا.

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فيسبوك كذبت على المجلس بشكل مستمر

قال المجلس إنه يبحث في ما إذا كانت الشركة قد قدمت كل ما لديها بشكل كامل في ردودها على نظام التحقق المتقاطع. الذي يمكن أن يخلق استثناءات لسياسات الإشراف على محتوى الشركة بالنسبة إلى الشخصيات القوية أو البارز. ونشارك تحليلنا في إصدارنا الأول من تقارير الشفافية الفصلية في وقت لاحق من هذا الشهر.

وبدأ المجلس بسماع الطعون بشأن قرارات الإشراف على المحتوى في شهر ديسمبر 2020. ويتألف المجلس من أعضاء مستقلين من جميع أنحاء العالم يتخذون ما يقصد به أن يكون قرارات نهائية وملزمة بشأن المحتوى. الذي يجب أن تسمح به منصات التواصل الاجتماعي أو إزالته.

وقرر المجلس في شهر مايو، على سبيل المثال، أن حظر الشركة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد يظل ساري المفعول.

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