مايكروسوفت تحول WSL إلى تطبيق ويندوز 11

حولت شركة مايكروسوفت نظام ويندوز الفرعي لنظام لينكس WSL إلى تطبيق يمكنك تنزيله وتثبيته ببساطة من متجرها للتطبيقات عبر نظام التشغيل ويندوز 11.

ويعتبر WSL بمثابة طبقة توافق لتشغيل البرامج التنفيذية الثنائية لنظام التشغيل لينكس بشكل ضمني في ويندوز 10 وويندوز 11 و Windows Server 2019.

وتم في شهر مايو 2019 الإعلان عن WSL 2، حيث تم إدخال تغييرات مهمة مثل نواة لينكس الحقيقية من خلال مجموعة فرعية من ميزات Hyper-V.

وتتيح WSL للمطورين تشغيل بيئة GNU/Linux – بما في ذلك معظم أدوات سطر الأوامر والأدوات المساعدة والتطبيقات – مباشرة عبر ويندوز دون تعديل ودون جهاز افتراضي أو إعداد إقلاع مزدوج.

ويتوفر الآن إصدار معاينة من التطبيق، مما يسمح لمستخدمي ويندوز 11 بتثبيت WSL دون الحاجة إلى التوجه إلى إضافة/إزالة البرامج وتحديد WSL كمكون اختياري لنظام ويندوز.

وتتم خدمة هذا التطبيق المنفصل الآن من خلال المتجر، مما يعني أن الشركة يمكنها تحديث WSL بشكل مستقل عن ويندوز. ويسمح ذلك لمستخدمي WSL بالحصول على آخر تحديثات وميزات WSL بشكل أسرع، وذلك دون الحاجة إلى تعديل إصدار ويندوز.

وبالرغم من عدم وجود تغييرات جديدة مع إصدار تطبيق المتجر هذا حتى الآن، فإن هذا يعني أن التحديثات المستقبلية يمكن أن تظهر دون الحاجة إلى انتظار إصدار أو تحديث أكبر من ويندوز.

وقامت الشركة بتمكين تطبيقات واجهة المستخدم الرسومية لنظام لينكس عبر نظام التشغيل ويندوز 10 للمطورين في العام الماضي.

نتيجة لذلك أصبح تشغيل تطبيقات لينكس الرسومية المستندة إلى X11 و Wayland متاحًا. وتتوفر ميزات مثل هذه على الفور في متجر مايكروسوفت في المستقبل.

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مايكروسوفت توفر تكامل لينكس مع ويندوز في متجرها

يبدو أن التطبيق الجديد الموجود ضمن المتجر يعمل عبر ويندوز 11 فقط. ولم تذكر الشركة ويندوز 10 في تدوينتها، مما يشير إلى أنك تحتاج إلى التحديث للاستفادة من تطبيق Microsoft Store.

وبالرغم من ذلك، فإن هذه تعتبر أخبار جيدة لمستخدمي ويندوز 11. خاصةً أولئك الذين يعملون في بيئات المؤسسات حيث يستغرق الحصول على أحدث إصدارات ويندوز وقتًا أطول قليلاً.

بالإضافة إلى ذلك تظل الشركة تدعم إصدار المكون الاختياري من WSL. وذلك حتى تتمكن من تشغيله جنبًا إلى جنب. كما تهدف إلى نقل مستخدمي ويندوز 11 إلى إصدار Microsoft Store.

وقالت الشركة: تتمثل أهدافنا في جعل WSL في Microsoft Store أفضل طريقة لتثبيت WSL واستخدامه. وتتمكن من الحصول على آخر التحديثات بشكل أسرع من خلال هذا المسار. ونود على المدى الطويل نقل مستخدمي WSL إلى استخدم إصدار المتجر.

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