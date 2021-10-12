كيفية ربط حسابك في تطبيق إنستاجرام بحساب تويتر

يتيح لك ربط حسابك في منصة إنستاجرام بحسابك في منصة تويتر الوصول إلى جمهور أكثر وتوفير الوقت والجهد.

وبدلًا من نشر الصورة عبر الحسابين على حدى، يمكنك النشر فقط منصة مشاركة الصور بحيث تظهر الصورة تلقائيًا في حسابك في تويتر.

ربط حساب إنستاجرام بحساب تويتر

هناك طريقتان رئيسيتان للقيام بذلك، الأولى عبر إعدادات منصة الصور نفسها. التي تعمل على إظهار رابط للصورة التي تنشرها بدلًا من الصورة الفعلية لمتابعيك في تويتر. وبالنقر عليه يتم نقلهم إلى تطبيق إنستاجرام لمشاهدتها.

وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق إنستاجرام في هاتفك.

اضغط على الأسطر الثلاثة في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

من القائمة التي تظهر لك حدد خيار الإعدادات بالأسفل.

في الشاشة التالية اضغط على خيار الحساب.

حدد خيار الحسابات المرتبطة ثم اختر تويتر.

قم بإدخال تفاصيل الدخول إلى حسابك في تويتر ثم اضغط على خيار السماح للتطبيق بالربط.

بمجرد اكتمال ربط الحسابين، يمكنك تحميل صورة لنشرها في إنستاجرام. وقبل الضغط على زر النشر قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار تويتر ضمن خيارات النشر بالأسفل إلى وضع التشغيل.

وإذا أردت أن يرى متابعيك الصور التي تقوم بنشرها في تويتر فإن بإمكانك الاستعانة بالخدمات التابعة لأطراف خارجية مثل Zapier، وهي خدمة تظهر الصور التي تنشرها في إنستاجرام تلقائيًا في حسابك في تويتر.

وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

قم بالتوجه إلى هذا الرابط لإنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول.

في الشاشة التي تظهر لك اضغط على خيار البدء.

قم بربط حسابك في إنستاجرام وتويتر بالضغط على خيار توصيل.

في الشاشة التالي تظهر لك قم بتخصيص كيف تريد أن تبدو منشوراتك التي قمت بنشرها عبر تويتر. مثل تضمين رابط مع الصورة أم لا أو إضافة بعض النصوص المخصصة التي توضح أن الصورة مأخوذة من حسابك عبر إنستاجرام وغيرها.

بمجرد الانتهاء من جميع الخطوات قم بالتأكيد على الربط وذلك من خلال الضغط على خيار تشغيل الخدمة.

نتيجة لذلك تظهر صورك التي تقوم بنشرها تلقائيًا في حساب تويتر الخاص بك من الآن فصاعدًا.