كيفية تخصيص لوحة الأدوات المصغرة في ويندوز 11

قدمت شركة مايكروسوفت في نظام ويندوز 11 لوحة أدوات مصغرة جديدة كليًا تتيح الوصول إلى مجموعة متنوعة من المعلومات المحدثة باستخدام ما تسميه الشركة بطاقات المعلومات التي يمكنك تخصيصها بحسب رغبتك.

تخصيص لوحة الأدوات المصغرة في ويندوز 11

تتكون بطاقات المعلومات من قسمين رئيسين، قسم علوي يقدم أدوات مصغرة للطقس والرياضة وأحدث صورك وموضوعات مخصصة أخرى. وقسم أخبار يقدم عناوين رئيسية من مجموعة متنوعة من المصادر.

وللوصول إلى الأدوات المصغرة كل ما عليك فعله هو النقر على رمزها الموجود في شريط المهام أو مفتاحي Window + W.

وإذا كنت تعمل بشاشة تدعم اللمس فيمكنك التمرير سريعًا إلى الجهة اليسرى. وبمجرد القيام بذلك يجب أن ترى مجموعة متنوعة من الأدوات المصغرة في الأعلى التي تمنحك معلومات حول نتائج الألعاب الرياضية والطقس وأسعار الأسهم وأي صور قد تكون لديك في حساب ون درايف.

ويوجد أيضًا مربع بحث وزر يتيح لك إضافة عناصر واجهة مستخدم جديدة، ويمكنك ايضًا التمرير للأسفل للعثور على عدد من مصادر الأخبار.

ويوفر نظام ويندوز 11 مجموعة متنوعة من الطرق التي يمكنك من خلالها تعديل لوحة عناصر واجهة المستخدم الخاصة بك. والتي تشمل:

للتحريك اضغط مطولًا على الجزء العلوي من الأداة حتى ترى يدًا مفتوحة ويمكنك بعد ذلك تغيير موضعها في اللوحة.

لتغيير حجم عنصر واجهة مستخدم أو إزالته من لوحتك أو تخصيصه، اضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الجهة اليمنى.

ينقلك النقر على اسم الأداة في الزاوية اليسرى العليا إلى صفحة منفصلة حيث يمكنك الوصول إلى مزيد من المعلومات.

إذا كنت ترغب في رؤية التحديد الحالي للأدوات المتاحة فيجب النقر على خيار إضافة عناصر واجهة المستخدم.

تخصيص خلاصة الأخبار

تجد في قسم الأخبار أسفل زر إضافة أدوات قسم رئيسي يسمى أهم الأخبار. الذي يبرز العناوين الرئيسية للأخبار تليها العناوين الفردية. ويأتي كلاهما مع أيقونات في الأسفل تتيح لك التفاعل معها.

ويوفر خيار إضافة أدوات رابط URL في أسفل الجهة اليسرى ينقلك إلى صفحة بدء مايكروسوفت في متصفح مايكروسوفت إيدج.

وباستخدام علامة التبويب اهتماماتي يمكنك تخصيص ظهور الأخبار التي تريدها أو لا تريدها. وفي الجهة اليسرى من الصفحة يمكنك الاختيار من بين فئات مختلفة، مثل الأخبار والرياضة والسفر والصحة وغيرها.

وتشمل علامات التبويب الأخرى التي يمكنك الاختيار من بينها الملف الشخصي والمحفوظات. وخيار الإعدادات الذي يتيح لك اختيار لغة عرض الصفحة الرئيسية.

ويحتوي أيضًا خيارات تتيح لك تشغيل العديد من الميزات وإيقاف تشغيلها. ويتضمن ذلك رموز التفاعل وبعض بطاقات المعلومات الأساسية.

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