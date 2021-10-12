كيفية تثبيت ويندوز 11 في الحواسيب غير المدعومة

وفقًا لشركة مايكروسوفت فإن تثبيت نظام ويندوز 11 يتطلب أن يعمل الحاسب بمعالج إنتل من الجيل الثامن أو أعلى. ومع ذلك إذا كان حاسبك يحتوي على معالج قديم فيمكنك تثبيت النظام بسهولة وبثلاثة خطوات فقط.

تثبيت ويندوز 11 في الحواسيب غير المدعومة

أولًا يجب عليك تنزيل ملف ISO لنظام ويندوز 11 الذي يصل حجمه إلى 5.1 جيجابايت. وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

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انتقل للأسفل إلى قسم تنزيل صورة قرص ويندوز 11 ISO.

في المربع بالأسفل قم بالضغط على السهم المتجه للأسفل ثم حدد ويندوز 11.

اضغط على خيار تنزيل.

حدد لغة نظام التشغيل التي تريدها ثم اضغط على خيار تأكيد.

في الشاشة التالية انقر على زر تنزيل الذي يظهر لك لتنزيل ملف ISO في حاسبك.

أثناء تنزيل الملف يمكنك الانتقال إلى الخطوة الثانية التي تتمثل في تعديل بعض القيم في سجل نظام ويندوز لتجاوز فحص المعالج. وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

في مربع البحث في أسفل الجهة اليسرى اكتب regedit لفتح محرر السجل.

في النافذة التي تظهر لك قم بنسخ المسار التالي مع لصقه في مربع البحث بالأعلى.

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\MoSetup

اضغط على أي مكان فارغ في النافذة بزر الفأرة الأيمن ثم حدد خيار DWORD (32-bit) Value من القائمة المنبثقة التي تظهر لك.

قم بتسمية القيمة الجديد التي تم إنشاءها في الجهة اليسرى من الشاشة بالاسم التالي: AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU

بمجرد تسميتها انقر عليها نقرًا مزودجًا ثم أدخل الرقم 1 في حقل بيانات القيمة ضمن النافذة المنبثقة التي تظهر لك.

اضغط على خيار موافق ثم أغلق محرر التسجيل.

توجه الآن إلى موقع حفظ ملف ISO الذي قمت بتحميله سابقًا في حاسبك ومن ثم قم بفتحه وابحث عن ملف Setup.exe ومن ثم انقر عليه نقرًا مزدوجًا لبدء عملية تثبيت ويندوز 11.

في الشاشة التالية يمكنك تحديد خيار الاحتفاظ بإعدادات ويندوز والملفات الشخصية والتطبيقات إذا كنت تريد ترقية نظام الحالي.

وإذا كنت تريد تثبيتًا جديدًا للنظام فحدد خيار عدم الاحتفاظ بأي شيء. وفي الشاشات التالية قم بتحديد المطالبات التي تظهر لك مثل اختيار اللغة والمنطقة الجغرافية وتسمية الحاسب وغيرها من المطالبات التي تظهر لك تباعًا أثناء تقدم عملية التثبيت. مع العلم أن الحاسب يقوم بإعادة التشغيل تلقائيًا أثناء هذه العملية.

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