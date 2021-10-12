سامسونج تحاول إثبات أن هواتفها القابلة للطي متينة

تشارك شركة سامسونج تفاصيل جديدة حول كيفية اختبارها لمتانة Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3. ومع ذلك، ليس من الواضح بالضبط سبب مشاركة الشركة لهذه المعلومات الآن، لا سيما بالنظر إلى إطلاق كلا الهاتفين في شهر أغسطس.

ويبدو أن العملاقة الكورية الجنوبية تحاول تهدئة المخاوف التي أثارتها التقارير الأخيرة عن وجود تشققات في شاشات Galaxy Z Flip 3.

وفي مقطع فيديو نشر عبر موقعها على الإنترنت، تعرض الشركة أربع اختبارات منفصلة. ويظهر أحد الاختبارات وجود الهواتف في غرفة بيئية. وتختبر سامسونج الهواتف في مناخات مختلفة للتأكد من أنها لا تزال تعمل.

فيما يظهر اختبار آخر إلقاء الهواتف في الماء. وتستخدم الشركة في الاختبار الثالث ذراعًا آليًا لاختبار أداء S Pen عبر Galaxy Z Fold 3. ويعمل الاختبار الرابع على إغلاق وفتح كلا الهاتفين مرارًا وتكرارًا.

وقالت الشركة: أمضينا سنوات في إجراء آلاف التجارب، معتمدين على وجهات نظر متنوعة وتطوير نهج جديد. نتيجة لذلك، تمكنا من تطوير مواد جديدة مثل Armor Aluminium، وتحسين المكونات الموجودة عبر طبقات لوحة الشاشة للحفاظ على أعلى معايير المتانة حتى الآن.

وتضمن اختبارات الغرفة البيئية أن الميزات، مثل تشغيل الفيديو، والمكونات، مثل الكاميرات، تعمل بشكل صحيح في مجموعة متنوعة من المناخات – من الجافة إلى الرطبة ومن الساخنة إلى الباردة.

وتثبت اختبارات مقاومة الماء الجودة العالية لأول هاتف ذكي قابل للطي مقاوم للماء من خلال الاختبار حتى في أوضاع الطي المختلفة، بما في ذلك الوضع المرن.

ومن خلال اختبارات الرسم بقلم S Pen، تضمن الشركة أداء جهاز التحويل الرقمي أسفل الشاشة القابلة للطي بما في ذلك مكان طيه.

ولضمان أن الأجهزة القابلة للطي الجديدة ترقى إلى مستوى الاسم نفسه، تخضع أجهزة سلسلة Galaxy Z لاختبارات طي صارمة لتدوم لأكثر من 200 ألف عملية فتح وإغلاق – أو نحو خمس سنوات من الاستخدام في حالة الإغلاق والفتح 100 مرة في اليوم.

وتعكس اختبارات الطي المحسّنة أنماط المستخدم الفعلية في سيناريوهات العالم الحقيقي مثل الطي والفتح باستخدام كلتا اليدين.

وعرضت الشركة مثل هذه الاختبارات في الماضي. وأظهر مقطع فيديو من عام 2012 روبوتًا جالسًا على الهواتف لاختبار متانتها، على سبيل المثال.

اقرأ أيضًا: تكلفة إصلاح شاشة هاتف Galaxy Z Fold 3 المكسورة

سامسونج تستعرض بعض الاختبارات التي تستخدمها

يذكر أن سامسونج ليست الشركة الوحيدة الي تفعل ذلك، إذ شرحت شركة آبل اختبارها لهوائي الهاتف بالتفصيل ردًا على فضيحة Antennagate لجهاز iPhone 4 وعرضت مختبرها لاختبار آيفون بعد أن تبين أن iPhone 6 معرض للانحناء.

ولا تتطرق اختبارات سامسونج الجديدة على وجه التحديد لمسألة سبب حدوث تشقق في شاشات Galaxy Z Flip 3. وهناك أعداد متزايدة من التقارير حول ظهور تشققات في منتصف الشاشة مباشرةً حول مكان مفصل الهاتف.

وذكر موقع 9to5Google تجربته مع هاتف Galaxy Z Flip 3. وقال المحرر: أردت استخدام وحدة مراجعة Galaxy Z Flip 3 بعد أيام قليلة من عدم الاستخدام، وقد صدمت عندما رأيت أن الزجاج الرقيق للغاية قد كسر.

وأضاف: لم أسقط الهاتف في الأيام الأخيرة (مرة واحدة فقط قبل أسابيع). لم أقم بتعريضه للحرارة الشديدة أو البرودة. لم أكن قد لمسته على مدار أيام قليلة. لذلك كان الزجاج المحطم بمثابة صدمة حقيقية لي.

ونشر مستخدم عبر موقع ريديت مشكلة مماثلة بعد أقل من ثلاثة أيام من امتلاك الهاتف. وقال آخر إن شاشة هاتفه تشققت في غضون 24 ساعة.

ولطالما كان أحد أكبر الأسئلة حول الأجهزة القابلة للطي من سامسونج هو متانتها. خاصة بعد تأخير صدور جهاز جالاكسي فولد الأصلي بسبب تعطل الشاشات في وحدات المراجعة.

وتظهر المشكلات التي تم الإبلاغ عنها بشأن التشققات أنه قد لا تزال هناك بعض المشكلات التي يتعين على الشركة حلها. وذلك لضمان عدم كسر هواتفها القابلة للطي على المدى الطويل.

اقرأ أيضًا: اختلاف تجربة الاستخدام بين الهواتف القابلة للطي والتقليدية