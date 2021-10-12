تويتر تخطط لإضافة ميزات جديدة إلى Twitter Blue

يبدو أن منصة تويتر تستعد لإضافة المزيد من الخصائص والميزات إلى Twitter Blue، وهي خدمة الاشتراك الجديدة في التطبيق التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى مجموعة من ميزات التغريدات الإضافية مقابل رسوم شهرية، بين المستخدمين في مجموعة الاختبار الأولية (كندا وأستراليا).

واكتشف الباحث في التطبيق أليساندرو بالوزي بعض شاشات مقدمة Twitter Blue الجديدة قيد التطوير. وتحدد بطاقات معلومات Twitter Blue المحدثة بعض الميزات الجديدة لهذا الخيار.

وتوفر حزمة Twitter Blue الأولية، التي تم إطلاقها في شهر يونيو، للمستخدمين الذين يدفعون الرسوم:

التراجع عن التغريدات: القدرة على سحب تغريداتك المرسلة خلال ما يصل إلى 30 ثانية من النشر.

مجلدات الإشارات المرجعية: طريقة جديدة لتصنيف تغريداتك المحفوظة في مجلدات موضوعات معينة.

وضع القارئ: تتمكن من تحويل سلاسل التغريدات إلى نص خالٍ من الفوضى، مما يتيح لك قراءة كل المحتوى المغرد معًا.

سمة اللون: خيارات ألوان إضافية لشاشة تجربة المستخدم الخاصة بك.

أيقونة التطبيق: أيقونات التطبيقات المخصصة التي يمكنك استخدامها عبر جهازك.

دعم مخصص: يحصل المستخدمون على الأولوية لمساعدة تويتر.

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تويتر تتطلع إلى إطلاق أوسع لخدمة الاشتراك

بناءً على البطاقات التقديمية الجديدة، يتمكن المشتركون في Twitter Blue، بالإضافة إلى ذلك، قريبًا من الوصول إلى:

أهم المقالات: ميزة تسلط الضوء على المقالات الأكثر مشاركة في شبكتك على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

قارئ المقالات: توفر طريقة لقراءة المقالات الخالية من الإعلانات من المنشورات المختلفة عبر اشتراك مدمج في رسوم Twitter Blue.

التنقل المخصص: تمكين المستخدمين من إعداد علامات تبويب التنقل عبر المنصة من خلال الشريط السفلي للتطبيق حسب اختيارهم.

تحميلات فيديو أطول: سعة أكبر لتحميل محتوى الفيديو، التي تكون أيضًا أسرع للمشتركين.

الوصول المبكر إلى الميزات الجديدة: يحصل المشتركون أيضًا على إمكانية الوصول إلى الميزات في وضع الاختبار قبل الإطلاق الرسمي.

وتعزز هذه الميزات عرض Twitter Blue، مع دمج Scroll و Nuzzel، على وجه الخصوص، مما يوفر حافزًا أكبر بشكل ملحوظ للاشتراك في الخدمة.

وكانت مسألة التراجع عن التغريدات إحدى أهم ميزات Twitter Blue، وكانت المنصة تأمل في أن تجذب أعدادًا كبيرة من المستخدمين الذين يطالبون دائمًا بخيار تحرير التغريدات. ولكن التراجع عن التغريدات ليس هو نفس خيار تحرير التغريدات.

وإذا لاحظت وجود خطأ، فإن بإمكانك حذف تغريدة وكتابتها من جديد. بينما تتمكن مع التحرير من إجراء التصحيح في وقت لاحق. وذلك دون الحاجة إلى إعادة كتابة التغريدة بالكامل.

وتعتبر عروض Twitter Blue الأخرى، في الوقت الحالي، أساسية جدًا. ولكن هذه الإضافات الجديدة قد تضيف بالتأكيد المزيد من الأهمية. ويمكن أن تساعد المنصة في جعل Twitter Blue خيارًا أكثر جاذبية لمزيد من المستخدمين. خاصةً إذا كانت نتطلع إلى توسيع الوصول إلى المزيد من المناطق.

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