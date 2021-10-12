إنستاجرام تنبه المستخدمين عند تعطل الخدمة

تختبر منصة إنستاجرام ميزة جديدة تنبه المستخدمين عندما تواجه الخدمة صعوبات فنية كبيرة. ويظهر التنبيه كإخطار في خلاصة نشاط المستخدمين عندما يشعر الناس بالحيرة ويبحثون عن إجابات، كما تقول المنصة.

وبعد الأعطال الكبيرة في الأسبوع الماضي، تتحرك المنصة لتقديم المزيد من الأفكار حول الاضطرابات والمشكلات المستمرة.

وتتطلع أيضًا إلى إضافة المزيد من الشفافية إلى الإجراءات المستندة إلى الحسابات، مثل انتهاكات معايير المجتمع وعمليات إزالة المحتوى، مباشرة داخل التطبيق.

وتختبر المنصة نوعًا جديدًا من التنبيهات التي توفر للمستخدمين نظرة ثاقبة حول المشكلات الفنية المستمرة، وكيفية ارتباطها بالوظائف داخل التطبيق.

وقالت المنصة: نختبر الإشعارات الجديدة عندما لا تعمل أجزاء معينة من إنستاجرام ونلاحظ أن لدى الأشخاص الكثير من الأسئلة. نريد أن نجعل من السهل فهم ما يحدث مباشرة من المصدر.

ويلجأ معظم المستخدمين في الوقت الحالي إلى تويتر لمعرفة ما يحدث عندما تتوقف الخدمة المملوكة لشركة فيسبوك. وتعمل هذه الطريقة بشكل جيد بالنسبة للبعض.

ولكن من الناحية المثالية، تأتي المعلومات الآن مباشرة من التطبيق، مما يضيف المزيد من الصلاحيات، بالإضافة إلى اتصال محدد بمستخدمي المنصة.

ويعتمد هذا النظام على قدرة المنصة على تسهيل الإشعارات، وهو ما لم تكن قادرة على القيام به الأسبوع الماضي عندما توقف التطبيق لمدة 6 ساعات.

وإذا لم يتمكن المستخدمون من تسجيل الدخول إلى التطبيق في المقام الأول، فلن تكون هذه الإشعارات ذات فائدة كبيرة. ولكن هذه الأنواع من الانقطاعات الواسعة النطاق نادرة. وغالبًا ما تكون العناصر الفردية للتطبيق هي التي تواجه صعوبات.

ويتم اختبار التنبيهات الجديدة مبدئيًا مع المستخدمين في الولايات المتحدة قبل أن تقرر المنصة الخطوات التالية.

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إنستاجرام تساعدك في فهم ما يحدث لحسابك

بالإضافة إلى ذلك أطلقت المنصة أيضًا “حالة الحساب”، وهي أداة جديدة لتوفير نظرة ثاقبة لانتهاكات المحتوى المحتملة، وغيرها من المشكلات المتعلقة بمشاركاتك.

وتم تصميم هذا الإجراء لمساعدة المستخدمين في فهم أي محتوى أو تأثيرات توزيع بشكل أفضل، التي من شأنها أيضًا التخفيف من الشائعات حول “حظر الظل” المفترض أو القيود الأخرى التي يمكن أن تؤثر في أداء المشاركات.

ويتم تمييز حالة الحساب للمستخدمين عندما ينتهكون قواعد المنصة. بينما تتمكن أيضًا من الوصول إلى النظرة العامة في أي وقت عبر إعداداتك.

ومن صفحة النظرة العامة، تتمكّن أيضًا من الحصول على المزيد من المعلومات حول قواعد وعمليات المنصة، بالإضافة إلى عملية الاستئناف، إذا كنت تشعر بأنك عوقبت بشكل غير عادل.

وتأتي التغييرات نتيجة للأسئلة المتكررة من مستخدمي المنصة حول سبب معاقبة حساباتهم، وما الذي يمكنهم فعله لحلها. ويدير آدم موسيري، الرئيس التنفيذي لشركة إنستاجرام، جلسة أسئلة وأجوبة أسبوعية عبر القصص.

ويواجه موسيري في كل أسبوع استفسارات حول هذا الأمر. بينما يتم أيضًا إغراق كل منشور إعلان عبر المنصة بالاستفسارات حول حسابات محددة وطلبات المساعدة. وتضيف هذه الميزة الجديدة المزيد من الشفافية، وتساعد المستخدمين في فهم ما يحدث.

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