أول هاتف آيفون معدل مزود بمنفذ USB-C

لم تقم شركة آبل بإنشاء جهاز آيفون مزود بمنفذ USB-C بالرغم من الشائعات التي دارت على مدى سنوات، ولكن هذا لم يمنع طالب هندسة الروبوتات من إنشاء واحد.

وتعمل آبل ببطء على نقل منتجاتها إلى منفذ USB-C، وكان آيباد ميني هو أحدث جهاز يجري عملية الانتقال.

ووضع كين بيلونيل منفذ USB-C عاملاً داخل جهاز iPhone X، مما يسمح للهاتف بشحن البيانات ونقلها عبر منفذ USB-C بدلاً من منفذ Lightning.

وتمحورت الفكرة الرئيسية وراء المشروع في استخدام كابل USB-C إلى Lightning، وتحويل الطرف الذكر من الكابل إلى منفذ أنثى، ومن ثم جعل كل شيء مناسبًا داخل آيفون.

وقضى بيلونيل شهورًا في المشروع في أوقات فراغه، واستخدم الكثير من كابلات USB-C و Lightning للوصول إلى هدفه النهائي المتمثل في استخدام آيفون مزود بمنفذ USB-C.

وابتكر بيلونيل في الأصل نموذجًا أوليًا بسيطًا في شهر مايو سمح بشحن بطارية هاتفه عبر منفذ USB-C. وكان إثبات المفهوم كبيرًا إلى حد ما، ولم يكن مناسبًا للجهاز. لذلك كانت المرحلة التالية هي إزالة جميع الأسلاك وجعلها داخلية.

وأجرى طالب هندسة الروبوتات عندسة عكسية لموصل C94 المخصص من شركة آبل، مما أدى إلى إنشاء تصميم PCB المرن الخاص به الذي يتناسب مع جهازه.

وكشف بيلونيل عن الكابل المرن في مقطع فيديو تشويقي أخير هذا الأسبوع. موضحًا كيف يقوم iPhone X المزود بمنفذ USB-C بشحن البيانات ونقلها.

ويحضر الآن مقطع فيديو كامل يوضح من خلاله بالتفصيل كيف تمكن من إجراء هندسة عكسية للموصل C94. كما يوضح كيفية إضافة PCB المخصص داخل الهاتف.

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أول هاتف آيفون في العالم مزود بمنفذ USB Type-C

يأتي هذا الهاتف المزود بمنفذ USB-C بعد أسابيع فقط من إعلان المفوضية الأوروبية عن خطط لإجبار شركات تصنيع الهواتف الذكية والإلكترونيات الأخرى على تركيب منفذ شحن USB-C مشترك عبر أجهزتهم.

وقد تضطر شركة آبل إلى إنشاء هاتف مزود بمنفذ USB-C في العامين المقبلين. أو إطلاق جهاز دون منفذ يعتمد على الشحن اللاسلكي.

ووفقًا لشروط وأحكام الإصلاح الخاصة بشركة آبل. يمكن أن تعتبر التعديلات غير المصرح بها أن الجهاز أصبح خارج الضمان عندما يحتاج إلى الإصلاح.

وليس من الواضح ما إذا كان بيلونيل يخطط لإصدار تفاصيل عن PCB المرن المخصص حتى يتمكن الآخرون من محاولة التعديل. ويدرس الطالب حاليًا للحصول على درجة الماجستير في الروبوتات في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا، EPFL.

وقد استخدم مواهبه سابقًا لتعديل حامل السيارة لجهاز سامسونج جالاكسي فولد، حيث أصدر نموذجًا مطبوعًا ثلاثي الأبعاد للسماح لشاحن Xiaomi Mi اللاسلكي للسيارة بالعمل مع جالاكسي فولد.

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