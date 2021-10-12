يأتي نظام التشغيل ويندوز 11 الذي يعتبر أول تحديث رئيسي منذ سنوات بالعديد من التغييرات والاختلافات عن الإصدار السابق. وقبل تثبيت نظام التشغيل الجديد في حاسبك إليك أبرز التغييرات الكبيرة التي أجرتها شركة مايكروسوفت.

أبرز الاختلافات بين ويندوز 11 و ويندوز 10

التصميم وواجهة المستخدم

يأتي نظام ويندوز 11 بواجهة مستخدم تم تصميمها بشكل مشابه لتصميم نظام التشغيل MacOS من آبل. وتتميز بتصميم مرئي أكثر جمالًا مع زوايا دائرية للأيقونات وألوان داكنة. وتم نقل قائمة ابدأ الشهيرة إلى منتصف الشاشة جنبًا إلى جنب مع شريط المهام.

تكامل تطبيقات أندرويد

تتوفر تطبيقات أندرويد عبر نظام التشغيل الجديد من خلال متجر مايكروسوفت، وهو أمر انتظره الكثير من المستخدمين منذ سنوات ويمثل خطوة أخرى نحو دمج وتكامل أجهزة الهواتف الذكية مع الحواسيب.

دعم أفضل لأسطح المكتب الافتراضية

يسمح لك نظام ويندوز 11 بإعداد أسطح مكتبية افتراضية متعددة في وقت واحد للاستخدام الشخصي أو في العمل أو المدرسة أو الألعاب. ويجري ذلك بطريقة أسهل وأسرع من الطريقة المعمول بها في إصدار نظام التشغيل ويندوز 10.

دعم الشاشات العاملة باللمس

بالنسبة لمستخدمي الأجهزة التي تدعم اللمس، فإن مايكروسوفت عملت على تحسين تجربة الاستخدام بشكل واضح. وذلك من خلال توفير مساحة أكبر بين الرموز عبر شريط المهام وإضافة الإيماءات.

بالإضافة إلى ذلك قامت الشركة بتحسين دعم القلم الذكي أثناء استخدامه لتدوين الملاحظات أو الرسم وتحسين أوامر الكتابة الصوتية.

تقنية إكس بوكس لتحسين الألعاب

يأتي النظام بميزات معينة كانت متوفرة في منصة ألعاب إكس بوكس مثل تقنية Auto HDR و DirectStorage. وذلك لتحسين اللعب عبر الحاسب. ويمثل هذا الأمر خطوة أخرى في رؤية الشركة لتوفير نظام تشغيل قوي يدعم الألعاب عبر الحواسيب.

تسهيل التواصل عبر ويندوز 11

عملت شركة مايكروسوفت على دمج تطبيق مكالمات الفيديو مايكروسوفت تيمز في نظام التشغيل وجعله التطبيق الافتراضي. ويوجد التطبيق الآن بشكل بارز في شريط المهام بحيث يمكن الوصول إليه بسرعة وسهولة.

سهولة التبديل بين الشاشات

يتضمن نظام التشغيل الجديد على ميزات تسمى Snap Groups و Snap Layouts في شريط المهام. وهي مجموعات من التطبيقات التي تستخدمها في وقت واحد ويمكن عرضها أو تصغيرها في نفس الوقت لتبديل المهام بشكل أسهل. كما أنها تتيح لك توصيل الشاشة وفصلها بسهولة أكبر دون فقدان أماكن النوافذ المفتوحة.

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