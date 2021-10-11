Pixel Pass قد يكون رد جوجل على Apple One

يبدو أن شركة جوجل مستعدة للإعلان عن حزمة اشتراك جديدة تسمى Pixel Pass، التي تجمع بين جهاز بيكسل جديد مع ضمان ممتد واشتراكات متميزة للعديد من خدمات عملاقة البحث.

وتم تفصيل الحزمة غير المؤكدة في صورة مسربة نشرها براندون لي. ومن غير الواضح مقدار تكلفة Pixel Pass. ولكن المستندات تشير إلى أنه يتم بيعها عبر Google Fi و Google Store جنبًا إلى جنب مع شراء جهاز بيكسل.

وكما يلاحظ لي، يبدو أن Pixel Pass يجمع بين عناصر برنامج ترقية آيفون من آبل (الذي يقدم آيفون عبر مدفوعات الاشتراك الشهري جنبًا إلى جنب مع الضمان الممتد) وحزمة خدمات اشتراك Apple One.

ويمكن الترويج لـ Pixel Pass كطريقة لتبسيط الوصول إلى جميع هذه الخدمات بالإضافة إلى توفير راحة البال من خلال الضمان الممتد. وقد يقدم Pixel Pass أيضًا خصمًا مقارنة بالدفع مقابل الخدمات بشكل فردي، على الرغم من عدم وجود مؤشر حاليًا على تكلفة Pixel Pass.

ومن المستندات، يبدو أن Pixel Pass يجمع ما يصل إلى أربع اشتراكات: YouTube Premium أو YouTube Music و Google One و Play Pass و Google Fi.

وتغطي هذه الخدمات بث الفيديو والموسيقى والتخزين السحابي وحزمة اشتراك التطبيق وتغطية شبكة الهاتف المحمول. ولم يرد ذكر لـ Google Stadia، خدمة بث الألعاب السحابية لعملاقة البحث.

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Pixel Pass يجمع خدمات جوجل الأساسية المتعددة

يشير التسرب إلى أن الضمان الممتد للجهاز يعمل بشكل مشابه لخدمات Preferred Care أو حماية الجهاز الحالية من جوجل، التي توفر الحماية ضد التلف العرضي والانهيار الميكانيكي.

وفي الوقت الحالي، لا تتوفر خدمة Preferred Care إلا في الولايات المتحدة وكندا وبورتوريكو. بينما لا تتوفر حماية الجهاز إلا من خلال خدمة Google Fi الأمريكية فقط. ويشير هذا إلى أن Pixel Pass قد يكون خيارًا لأمريكا الشمالية فقط.

ولا يوجد ذكر لهواتف بيكسل التي يتم توفير Pixel Pass معها. ولكن بالنظر إلى أن حدث بيكسل 6 قادم في 19 أكتوبر. فمن المحتمل أن يتم تقديم Pixel Pass كمرافق للهاتف الذكي الرائد الجديد.

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